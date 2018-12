Hivatalos közleményt kellett kiadnia az Atlético Madridnak

Az elmúlt hetekben elterjedt a spanyol médiában az a hír, miszerint a Bayern München már januárban leigazolja az Atlético Madrid világbajnok védőjét, Lucas Hernandezt. A játékos nem eladó, és ha valaki szeretné megszerezni, elég sok pénzt kellene érte fizetni, viszont a Marca szerint a német csapat egyszerűen kivásárolná Hernandezt a szerződéséből.

Most viszont az Atléti a hivatalos honlapján adott ki egy közleményt, azt írják, a játékos és az érintett klub nem tárgyalt egymással, nincs miről beszélni.

A francia védő nem is akar távozni, az ügyet lezártnak tekintik. De azért még megkérdezték a Bayern Münchent is, és ők is cáfolják a megkeresést.

Lucas Hernandez az egyik legfelkapottabb játékos jelenleg Európában, a Transfermarkt szerint 50 millió eurót ér jelenleg.