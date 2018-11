A román játékos vagány akart lenni, de felsült a magyar közönség előtt

Csütörtök este beszámoltunk róla, hogy az amúgy harmadik vonalban szereplő és a hírekbe az elmúlt három évben inkább az Erdélybe vándorló magyar adóforintok miatt bekerülő FK Csíkszereda, a Román Kupa nyolcaddöntőjében óriási meglepetésre kiverte a 18-szoros bajnok és 13-szoros kupagyőztes Dinamo Bucuresti csapatát.

Mivel a rendes játékidőben (2-2) és a hosszabbításban (3-3, még egy-egy gól esett) sem tudtak dönteni a felek, így a büntetőpárbajban dőlt el a negyeddöntőbe jutás kérdése.

A tizenegyesek ötödik körében már-már úgy nézett ki, ha kínkeservesen, de továbbjut a Dinamo, lévén a csíkiak már egyszer hibáztak, így elég lett volna a bukaresti üdvösséghez, ha a 27-szeres román válogatott, Georghe Grazov értékesíti a saját tizenegyesét, de arca nagyobb volt, mint a tudása. Panenkázott, de rosszul.

One of the stupidest panenkas of all time. Grozav could have sent Dinamo through. Final penalty. And he did this… pic.twitter.com/VqvLwOEqNy

— Emanuel Roşu (@Emishor) 2018. november 1.