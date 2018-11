Bravúr a javából: a Dinamo Bukarestet Csíkszereda ejtette ki

Kiejtette a Román Kupa negyeddöntőjében a Dinamo Bucuresti csapatát csütörtök este a harmadosztályban játszó AFK Csíkszereda. A Csíkszeredában játszott mérkőzésen a gól nélküli első félidő a 48. percben Majzik Adrián szabadrúgásból szerzett vezetést, Magyari Szilárd pedig az 52. percben egy távoli bombával növelte a csíkiak előnyét.

A Dinamó Dan Nistor két góljával gyorsan egyenlített, és a hosszabbítás második félidejében Mihai Neicutescu a vezetést is megszerezte, de a lefújás előtt nem sokkal Berde István büntetőkre mentette a meccset. A tizenegyesrúgások első sorozata sem hozott döntést, a tizedik párharcban viszont a Csíkszereda kapusa hárította a Dinamo utolsó büntetőjét és kivívta a továbbjutást.

A közönség már ünnepelt, amikor a bíró jelezte: megismételteti az utolsó tizenegyest arra hivatkozva, hogy a csíkszeredai kapus a rúgás előtt elmozdult a gólvonalról. Bordás Dániel azonban a megismételt büntetőt is kivédte.

Then Delorge takes his penalty AGAIN and Ciuc’s keeper saves. Unbelievable scenes. Unique in the history of football. pic.twitter.com/0chEBFgDOn

— Emanuel Roşu (@Emishor) 2018. november 1.