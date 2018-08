Sergio Ramos Cristiano Ronaldónak is keményen odamondott

Szerdán találkozik a Bajnokok Ligája-győztes Real Madrid és az Európa Liga-győztes Atlético Madrid az észt fővárosban, Tallinnban, az Európai Szuperkupa-döntő előtt Sergio Ramos adott több nyilatkozatot is. Az egyikről már írtunk, amikor Jürgen Kloppnak szólt be a Mohamed Salah-eset miatt, a Marca pedig egy újabb beszólásról ír, ezt most Cristiano Ronaldónak címezte a Real csapatkapitánya.

Mint ismert, a portugál játékos kilenc év után hagyta el a madridiakat és szerződött a Juventushoz. Ronaldo aztán azt mondta, az olasz csapatnál végre családias hangulatba került. Ezt nem bírta szó nélkül hagyni Ramos:

Mi itt mindig családként tekintettünk egymásra, szóval nem tudom, miről beszélt. Épp emiatt az összetartás miatt vagyunk ennyire sikeresek, és ennek ő is a részese volt, csak már nélküle folytatjuk. Természetesen fájdalmas elveszíteni egy olyan kaliberű játékost, mint Cristiano Ronaldo, de a Real Madrid a továbbiakban is sikeres lesz. Az emberek jönnek-mennek, de a Real Madrid mindig nyer. Senki sem nagyobb a klubnál, bármi is történjék, a Real Madrid megmarad. Az ő döntése volt, hogy elmegy. Az ajtó mindig nyitva áll azok számára, akik itt akarnak játszani.

Az Európai Szuperkupa-döntő magyar idő szerint 21 órakor kezdődik, ez lesz az első tétmeccse a szezonban a két együttesnek. A hétvégén pedig már rajtol majd a spanyol bajnokság.

