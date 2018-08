Klopp: Inkább rossz vesztes vagyok, mint hogy Ramos eszközeivel nyerjek

Két és fél hónap telt el a Bajnokok Ligája kijevi döntője óta, de még mindig téma Mohamed Szalah sérülése, a Liverpool nagy formában lévő szélsőjének a válla sérült meg, amikor a Real Madrid kőkemény védőjével, Sergio Ramosszal harcolt.

Szalah-t félóra után le kellett cserélni, és a Real végül – a nagyokat potyázó Loris Karius hathatós közreműködésével – 3-1-re győzött, így zsinórban harmadszor lett a kontinens legjobbja.

A Liverpool edzője, Jürgen Klopp a német Sport1-nek adott nyilatkozatában most ismét felelevenítette a BL-döntő egyik legtöbbet emlegetett jelenetét, és azt mondta,

számára nem fér bele, ha valaki minden eszközt bevet a győzelem érdekében.

“Természetesen szerettem volna Bajnokok Ligája-győztes lenni, és nem adnám vissza a trófeát, ha a csapatom meggondolatlanul viselkedett volna a pályán. Ramostól sem várom ezt, azt viszont igen, hogy nagyobb figyelmet fordítson bizonyos helyzetek felmérésére. Lehet, hogy tényleg véletlen egybeesés, de Szalah sérülése pályafutása kiemelkedő szakaszában történt – ráadásul a pálya közepén.

Sokan erre azt mondják, ilyen előfordul a futballban, de ha ennek az egésznek az az üzenete a gyerekek számára, hogy a győzelem érdekében semmi nem számít, minden belefér, akkor boldog vagyok, hogy 40 év múlva elhagyom ezt a bolygót”

– mondta Klopp.

Aki azt is hozzátette, megérdemelten lett BL-győztes a Real, de szerinte a spanyoloknak nincs szükségük a győzelemhez azokra az eszközökre, amiket Ramos bevet. Azt is megemlítette, rossz vesztes tartja magát, de amikor a csapattal a döntőre készült, Ramos akkor is téma volt, mert a 2017-es fináléban is megvolt a maga szerepe, amikor kiprovokált egy piros lapot a Juventus szélsőjének, Juan Cuadradónak.