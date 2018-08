Térdsérülést szenvedett Kevin De Bruyne

Ha igazak a hírek, akkor a bajnoki címvédő Manchester City egy ideig nem számíthat legfontosabb játékosra, Kevin De Bruyne-re. A világbajnoki bronzérmes belga középpályás megjosszabbított szabadsága miatt csak később csatlakozott a kerethez, a vasárnapi szezonnyitón is csak csereként állt be az utolsó fél órára – a City 2-0-ra nyert az Arsenal otthonában.

Bár a Manchester City még nem erősítette meg, de az angol sajtóban elterjedt, valamint a belga újságíró, Kristof Terreur is megerősítette a Twitteren, hogy

De Bruyne térdsérülést szenvedett a City szerdai edzésén.

Egyelőre nem tudni részleteket, de a hírek szerint nem kizárt, hogy két hónapig nem játszhat. Mondani sem kell, ez mekkora veszteség lenne Pep Guardiola és csapata számára.

Kevin De Bruyne (27) has suffered a knee injury in training. Full extent not known as yet, but fears that he might be out for a while (as in +2 months). #mcfc pic.twitter.com/TNCbxGW7Qw

— Kristof Terreur 📰 (@HLNinEngeland) August 15, 2018