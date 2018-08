Sima vereséggel kezdődött az új Arsenal-korszak

Az Arsneal 22 év után először vágott neki úgy a Premier League aktuális idényének, hogy nem Arséne Wenger ült a csapat kispadján. Unai Emerynek egyébként is nagy cipőbe kellett tehát bújnia, hát még úgy, hogy egyből a bajnoki címvédő Manchester City ellen kezdődött a szezon az Ágyúsoknak?!

Emery bátor kezdővel állt ki, két fiatalt is betett, de nem lett szép vége a dolognak. Pep Guardiola csapata óriási fölényben játszott, a City sokszor 65%-os labdabirtoklással uralta a találkozót, ráadásul Raheem Sterling 13 perc alatt vezetést szerzett a vendégeknek. Az Arsenal játéka széteső és bizonytalan volt, Petr Cech pedig kis híján az év öngólját lőtte.

I could watch this new Arsenal all day! 🔥The Unai Emery way!🤣 #ARSMCI #Cech pic.twitter.com/m3X6CHUAFR

— Joey (@Joeyy_93_) 2018. augusztus 12.