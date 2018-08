19 éves védőt vett a Barcelona

Az FC Barcelona bejelentette hivatalos honlapján, a 19 éves Moussa Waguét szerződtették a belga Eupentől. A fiatal jobbhátvéd hazája mindhárom mérkőzésén pályára lépett a nyári világbajnokságon, új klubjával a napokban végzi el a papírmunkát.

📝 FC BARCELONA B – Agreement with KAS Eupen for the transfer of Moussa Wague. More info 👉 https://t.co/nJbwHkyYfB

— FC Barcelona B (@FCBarcelonaB) 2018. augusztus 3.