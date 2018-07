Egy meccsen sérült meg két Barca-játékos

Az FC Barcelona játékosainak óriási peche volt a Tottenham Hotspur elleni felkészülési mérkőzésen, ugyanis két középpályásuk is combsérülést szenvedett. A klub hivatalos honlapján ugyan még nem jelent meg semmi a témában cikkünk születésekor, azonban a RAC1 rádióadó beszámolója szerint André Gomes két hónapra, Denis Suárez pedig két-három hétre dőlt ki a sorból.

Breaking 🚑 [RAC1] | The result of the medical tests confirms that André Gomes will be out for 2 MONTHS and Denis Suarez will out for 2-3 WEEKS.

Most likely, the 2 players will return to Barcelona in the next few hours.

So, Gomes stays this year. pic.twitter.com/sthGVNEC3r

— BarcaTimes (@BarcaTimes) 2018. július 29.