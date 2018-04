Kritikus állapotban van a rómiak által megtámadott Liverpool-drukker

Kritikus állapotban van egy angol szurkoló, akit két olasz drukker bántalmazott a keddi Liverpool-Roma labdarúgó Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt.

A rendőrség letartóztatta a két olasz férfit, aki egy videofelvétel szerint feketébe öltözve támadta meg áldozatát az Anfield Roadon.

A BBC azt írja, egy 53 éves ír férfiről van szó, akit tíz perccel a meccs kezdete előtt egy pub előtt támadtak meg, és súlyos fejsérüléseket szenvedett.

Az angol sajtó értesülései szerint egy övvel ütötték meg a férfit, aki a földre zuhant. A képek tanúsága szerint az olasz támadóknál kés és kalapács is volt.

“Úgy tudjuk, az áldozat a testvérével érkezett Liverpoolba a mérkőzésre, és belekeveredett a két rivális tábor összecsapásába” – nyilatkozott az egyik nyomozó.

Clashes between Liverpool & AS Roma fans outside Anfield prior kick off tonight..

24/04/18. #LFC #LIVROM #UCL pic.twitter.com/n7Hizec3PX

— TheRealCasuals (@Real_Casuals_66) 2018. április 24.