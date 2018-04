Ekkorát még senki nem játszott BL-elődöntőben

Messi után a világ legjobb formában lévő játékosát is megállítja a Roma?

Sokan csak legyintettek, amikor Sebestyén kolléga legutóbb arról értekezett, hogy a Liverpool egyiptomi támadójának, Mohamed Szalahnak esélye van az Aranylabdára.

https://24.hu/sport/foci/2018/04/18/mohamed-szalah-liverpool-egyiptomi-valogatott-premier-league-labdarugas-foci/

Egyiptom nemzeti hőse és Liverpool új kedvence kedden este ismét tett róla, hogy elhallgattassa a fanyalgók egy részét, ugyanis nem kímélte korábbi csapatát, két gólt és két gólpasszt szerzett a Roma elleni BL-elődöntőben.

Amióta Bajnokok Ligája a sorozat neve, még senki nem közreműködött négy gólban egy elődöntőben, de amikor még BEK-ként ismertük, akkor sem történt hasonló.

Ráadásul most Szalah után Roberto Firmino is négy ponttal zárt, neki is két gólja és gólpassza volt, úgyhogy a Poolból egyből ketten írtak történelmet.

De van még itt más is, a Sadio Mané, Szalah, Firmino hármas az idei kiírásban összesen 28 gólt szerzett, ez több, mint amit a Lionel Messi, Luis Suárez, Neymar hármas produkált 2015-ben, és pont ugyanannyi, mint amennyit a Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale trió hozott össze 2014-ben.

Szalah és Firmino is 10-10 gólnál jár, így 2015 után másodszor fordul elő, hogy egy klubból ketten is kétszámjegyű gólmennyiséget termelnek,

három éve Messi és Neymar is 10-10 találattal zárt. De Szalahnak és Firminónak egy meccse még biztos lesz javítani a statisztikájukon.