Lionel Messi az öngólokkal versenyez

Ahogyan arról írtunk, a Barcelona labdarúgócsapata hazai pályán győzte le 4-1-re az AS Romát a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első meccsén, és hacsak nem történik valami váratlan, akkor a katalánok készülhetnek az elődöntőre. Van azonban a találkozó után egy furcsaság, amire a statisztikákat vezető Opta hívta fel a figyelmet.

4 – Barcelona top-scorers in the Champions League this season:

6 – Lionel Messi

4 – Own goals

Paradox. pic.twitter.com/8hA3PPp4tn

— OptaJose (@OptaJose) April 4, 2018