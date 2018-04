Három gólt lőtt a Roma, mégis a Barca nyert

Ritkán fordul elő, hogy egy csapat három gólt is lőjön, mégis kikapjon 4-1-re. Az AS Romának szerda este ez is összejött Barcelonában.

Az első félidő lüktető meccset hozott, mindkét csapatnak volt lehetősége gólt szerezni, ám ez végül csak a hazaiaknak jött össze. Andrés Iniesta és Lionel Messi indult meg rövid passzokkal, a tizenhatoson belül pedig annyira pechesen vetődött a labda útjába Daniele De Rossi, hogy védhetetlen öngólt szerzett.

Fordulás után újra saját kapuját vette be az olasz csapat, de irtó peches módon. Ivan Rakitic jobb szélről érkező beadása Konstantinos Manolaszon, majd Samuel Umtitin, majd a kapufán is megpattant, mielőtt ráesett volna a görög hátvéd lábára, ahonnan becsorgott a kapuba.

Mindössze percekkel később már háromra nőtt a katalánok előnye, miután a Luis Suárez lövéséből kipattanó labdára a támadáshoz felfutó Gerard Piqué reagált leggyorsabban.

Az olaszok minimális reményeit Edin Dzeko próbálta életben tartani, amikor a 80. percben közelről gurított a jobb alsó sarokba.

Csakhogy percekkel a mérkőzés vége előtt Luis Suárez is betalált, miután lelopta a lábát az ellenfél lábáról.

Innen aligha lesz visszaút az AS Roma számára, ehhez 3-0-ra kellene hazai pályán legyőzni a katalánokat.

Végeredmény – Bajnokok Ligája, negyeddöntő, első mérkőzés FC Barcelona – AS Roma 4-1 (1-0)

Gólszerző: De Rossi 38. (öngól), Manolasz 55. (öngól), Piqué 59., L. Suárez 87. ill. Dzeko 80.

Kiemelt fotó: Pau Barrena/AFP