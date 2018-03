A Besiktas elnöke meg akarja szerezni Cristiano Ronaldót

A Besiktas labdarúgócsapata kiesett a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, kétszer kaptak ki a Bayern Münchentől, mindkétszer nagyon simán. A németek összesítésben 8-1-gyel mentek tovább.

A török klub elnöke, Fikret Orman nyilatkozott a kiesésről és azt mondta, a Besiktas egyelőre nem tart ott, ahol kellene. A török bajnokságról is ugyanezt gondolja, annak örül, hogy nagy, állítása szerint százmilliós szurkolóbázisa van az ő csapatának, de úgy érzi, maga a Süper Lig kicsit radar alatt repül.

Épp ezért szerinte olyan játékosokat kellene leigazolni, mint például Cristiano Ronaldo.

„Két honfitársa, Pepe és Ricardo Quaresma is itt játszik. Le szeretném őt igazolni, igazán jöhetne hozzánk, ő is akar jönni” – mondta Orman, amiről nem lehet eldönteni, hogy most csak szerepelni akart kicsit, vagy tényleg tud valamit.

A 33 éves portugál klasszisnak 2021 nyaráig szól a szerződése a Real Madridnál. A Besiktassal egyébként már nyár óta folyton hírbe hozzák, Pepe is lenyilatkozta már, hogy nagyon szeretné, ha újra csapattársak lennének.