8-1-gyel ment tovább a Bayern München a BL-ben

Mivel a Bayern München hazai pályán 5-0-ra legyőzte a Besiktast a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, valami csodának kellett volna történnie ahhoz, hogy ne a németek jussanak tovább. Nem volt azonban semmi váratlan a szerdai mérkőzésen, a bajorok összesítésben 8-1-gyel tudták le a párharcot.

A biztos előny tudatában is erős csapatot küldött ki a pályára Jupp Heynckes, majd a 18. percben jött a gól is, egy szépen felépített támadás végén Thiago Alcántara lőtt a hálóba. A spanyol középpályás még az első félidőben megsérült, le kellett cserélni.

A második játékrész első percében jött az újabb müncheni találat, egy középre ívelésnél volt némi zavar a hazai védelemben, Gökhan Gönülről pedig a saját kapujába pattant a labda. Ezután nem sokkal egy pálya szélén kicsit elveszettnek tűnő macska lopta el a show-t.

Well, this is a fine piece of sports commentary if ever I’ve heard it. #bayern #ucl #besiktas #cats pic.twitter.com/aBFSQ2J72w

— Patrick Campbell (@PTcampbell) 2018. március 14.