A pályára beugró macska miatt bűnhődhet a BL-ből kieső klub

Mivel a Bayern München 5-0-ra nyert hazai pályán a Besiktas ellen a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első felvonásán, sejteni lehetett, hogy a visszavágó nem hoz majd őrült nagy fordulatot. A németek végül Törökországban is nyerni tudtak, így 8-1-es összesítéssel jutottak a 8 közé, de a meccs így is téma volt a közösségi médiában – méghozzá a pályára beugró macska miatt.

Well, this is a fine piece of sports commentary if ever I’ve heard it. #bayern #ucl #besiktas #cats pic.twitter.com/aBFSQ2J72w

— Patrick Campbell (@PTcampbell) 2018. március 14.