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Foci

„Jó egészséget kívánunk” – köszöntötte a klub a januárban meghalt ikonját

kínos baki szülinapi köszöntés meghalt focista goiás brazil foci
Visionhaus / Getty Images
24.hu
2026. 08. 05. 10:58
kínos baki szülinapi köszöntés meghalt focista goiás brazil foci
Visionhaus / Getty Images

A különféle sportegyesületek rendszeresen köszöntik fel a játékosokat a születésnapjukon, és így tett a brazil Goiás is, amely jó egészséget kívánt korábbi játékosának, Ary Paghettinek.

A jókívánság normális esetben kedves gesztus, itt azonban kínos baki volt, mivel Paghetti januárban meghalt.

A Goiás később módosította a bejegyzést, amelyben megemlítette, hogy Paghetti 1973 és 1976 között 36 gólt szerzett, és négy trófeát nyert a klubbal, köztük 1975-ben Goiás állam bajnoki címét.

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