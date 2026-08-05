A különféle sportegyesületek rendszeresen köszöntik fel a játékosokat a születésnapjukon, és így tett a brazil Goiás is, amely jó egészséget kívánt korábbi játékosának, Ary Paghettinek.
A jókívánság normális esetben kedves gesztus, itt azonban kínos baki volt, mivel Paghetti januárban meghalt.
A Goiás később módosította a bejegyzést, amelyben megemlítette, hogy Paghetti 1973 és 1976 között 36 gólt szerzett, és négy trófeát nyert a klubbal, köztük 1975-ben Goiás állam bajnoki címét.
Hoje lembramos com carinho o aniversário de Paghetti, um nome que marcou para sempre a história do Goiás Esporte Clube.
Entre 1973 e 1976, Paghetti vestiu o manto esmeraldino em uma trajetória de muita dedicação, balançando as redes 36 vezes e deixando sua contribuição para a… pic.twitter.com/JNxwHI95vY
— Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) August 4, 2026