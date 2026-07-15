„Az MKC a licenckérelméhez valótlan tartalmú bérleti szerződést csatolt” – áll a bál Mosonmagyaróváron

„Nem kérdés, hogy az MKC-nek a következő két évben biztosan lesz licence” – mondta egy hete a mosonmagyaróvári tévének Gáspár Botond, a Mosonmagyaróvári KC elnöke.

Ezek után meglepetésként hathatott, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség július 10-én meghozott döntése szerint „az NB I -ben 8. helyen végzett MKC Mosonmagyaróvári Kézilabda Club Kft. (Motherson Mosonmagyaróvári KC) elsőfokon nem kapta meg a klublicencet.”

Erre válaszul Gáspár közleményben reagált, amelyben azt írta, „a döntés előzménye, hogy a Movaréna Kft. Ügyvezetője felmondta a klubbal fennálló szerződését, majd erről tájékoztatta a Magyar Kézilabda Szövetséget. Ennek következtében a szövetség a jelenlegi helyzetre tekintettel első fokon elutasította a licenckérelmünket. Az ügy rendezése érdekében folyamatosan keressük a kapcsolatot a Movaréna Kft. ügyvezetőjét, azonban sem Nekünk sem a jelenlegi városvezetésnek nem veszi fel a telefont.”…

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Ingyenes használat nincs

Ezek után szerdán sajtótájékoztatót tartott Drescher Ottó, az MTE 1904 Csoport elnöke, a Movaréna Kft. ügyvezetője, aki azt mondta, az elmúlt napokban számos olyan hír és információ jelent meg az MKC működésével, valamint az UFM Aréna jövőjével kapcsolatban, amelyek jelentős hatással lehetnek a város sportéletére.

Erre pedig úgy lehet reagálni, ha ismerteti a tényeket és bemutatja az előzményeket.

„Amikor 2009-ben, Szabó Miklós polgármestersége idején átvettem az egyesületet, egy megszűnés szélén álló klubot találtam. Mai értéken számolva mintegy 150 millió forintot fordítottam saját zsebemből arra, hogy megmentsem az MTE-t. Akkoriban 60 gyermek sportolt az egyesületben, akiknek összesen 5 labdája volt, napjainkra pedig 3 szakosztályban mintegy 500 gyermek napi sportolását koordináljuk, ezzel a megye 3. legnagyobb sportegyesületévé nőtte ki magát az MTE 1904” – mondta.

Volt egy világos víziója arról, hogy milyen sportéletet szeretne felépíteni, ennek első kézzelfogható eredménye az UFM Aréna megvalósítása volt.

„Az Aréna kezdetben az MTE tulajdonában állt, majd két évvel később – minden jogszabályi kötelezettség nélkül – ingyenesen Mosonmagyaróvár önkormányzatának tulajdonába adtuk. Az üzemeltetést az MTE százszázalékos tulajdonában álló Movaréna Kft. végzi. Az Aréna gyakorlatilag teljes kihasználtsággal működik, és minden használó – kivétel nélkül – bérleti díjat fizet. Ingyenes használat nincs.”

Az aréna legnagyobb használója az MKC, amely a létesítmény kihasználtságának mintegy 90 százalékát adja, és Drescher elmondása szerint a működése során minden esetben elsőbbséget élvezett.

Ennek alapfeltétele a két szervezet közötti folyamatos, kiszámítható együttműködés és kommunikáció volt, ez az MKC korábbi vezetésével éveken keresztül korrekt, átlátható és konstruktív együttműködésben meg is valósult.

Megfelelő garanciát kértek

„A problémák Gáspár Botond elnökké választásával kezdődtek. Gyakorlatilag az első hónaptól kezdődően nem fizettek bérleti díjat. Személyes kapcsolatunk nem volt.

Jól mutatja a kommunikáció hiányát, hogy Gáspár Botond 2024. decemberi kinevezését követően több mint egy évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy először személyesen tudjunk tárgyalni. Erre végül 2026 márciusában került sor, miután felmondtuk az Aréna bérleti szerződését.

Elmondása szerint az említett időszakban az MKC folyamatosan 10-20 millió forint közötti összeggel tartozott.

„A megbeszélésen azt a választ kaptam, hogy forduljak a városvezetéshez, mert – idézem – »a város úgysem hagyja veszni a zászlóshajóját.« A megbeszélés után Szabó Miklós polgármesterhez fordultam, aki arról biztosított, hogy a tartozás rendezésre kerül. Ennek ellenére sem a fizetés, sem a helyzet megoldása nem történt meg, így a problémák tovább mélyültek” – mondta.

Bár az önkormányzat az előző években folyamatosan növelte az MKC támogatását – 2025-ben 20 millió forinttal, 2026-ban pedig további 10 millió forinttal emelte a támogatást –, miközben az Aréna felé fennálló tartozást továbbra sem rendezte.

„A 2026. évi városi költségvetés elfogadását követően tájékoztattam Szabó Miklós polgármester urat arról, hogy amennyiben a helyzet továbbra sem rendeződik, kénytelenek leszünk felmondani az MKC bérleti szerződését.

Egyértelművé tettem azt is, hogy nem áll szándékunkban emelni a bérleti díjat, mindössze megfelelő garanciát kértünk arra, hogy az MKC a jövőben határidőben teljesíti a vállalt fizetési kötelezettségeit.

Nem érkezett érdemi válasz

Erre tett is egy javaslatot: az önkormányzat az MKC éves támogatásából 25 millió forintot – az éves bérleti díj összegét – tartsa vissza, majd a Movaréna Kft. részére havonta teljesített kifizetéseket követően ezt az összeget az MKC lehívhatja az önkormányzattól.

„Ez a konstrukció minden fél számára biztonságot jelentett volna: az MKC biztosan használhatta volna az Arénát, a Movaréna Kft. garantáltan hozzájutott volna a bérleti díjhoz, az önkormányzat pedig biztos lehetett volna abban, hogy a támogatást valóban a létesítmény fenntartására fordítják. Ezekre a javaslatokra azonban sem érdemi válasz, sem együttműködési szándék nem érkezett.

A bérleti szerződést 2026. március 10-én mondtuk fel, két és fél hónapos felmondási idővel, így az 2026. május 31-ével szűnt meg. Úgy gondolom, ez elegendő időt biztosított arra, hogy minden érintett rendezze a helyzetet és megtaláljuk a közös megoldást.

Elsőfokon elbukott licenc

Drescher elmondása szerint idén májusban ismét személyesen egyeztetett Gáspár Botonddal, aki akkor újabb ígéretet tett arra, hogy a városvezetéssel egyeztetve új bérleti szerződést kötnek.

„Ezt követően azonban sem a többszöri telefonhívásaimra, sem az üzeneteimre nem kaptam választ, így a megígért egyeztetés és szerződéskötés végül nem valósult meg. A bérleti szerződés 2026. május 31-i lejártát követően több alkalommal is kerestem mind a városvezetést, mind az MKC vezetését annak érdekében, hogy rendezzük a helyzetet. Megkereséseimre azonban semmilyen választ nem kaptam.

Időközben tudomásomra jutott, hogy az MKC a licenckérelméhez valótlan tartalmú bérleti szerződést csatolt. Erről tájékoztattam a Magyar Kézilabda Szövetséget.

A licenceljárás július 9-i határidejének lejártát követően állítása szerint sem a városvezetés, sem az MKC részéről nem keresték többé.

„Ennek ellenére a nyilvánosság előtt a Movaréna Kft.-t nevezték meg felelősként azért, hogy az MKC nem kapta meg az NB I-es licencet.”

Komoly likviditási gond

Az MKC tartós fizetésképtelensége és a felhalmozott tartozás komoly likviditási gondot okozott az MTE Csoportnál.

„Olyan helyzet alakult ki, amire korábban még soha nem volt példa: előfordult, hogy munkatársaink munkabérét csak késedelmesen tudtuk kifizetni. Vezetőként ezt rendkívül nehéz megélni, hiszen olyan emberek megélhetése került veszélybe, akik becsülettel végzik a munkájukat, és semmilyen felelősségük nincs a kialakult helyzetben.

Ezt rendkívül fájdalmas kimondani, de egy dolgot nem engedhetek meg: hogy az MTE dolgozói, sportolói és családjaik viseljék egy másik szervezet felelőtlen gazdálkodásának következményeit.