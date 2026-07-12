Infantino: Megvitatjuk, hogy 64 csapatosra bővítsük-e a következő tornát

Óriási sikernek tartja a 48 csapatos labdarúgó-világbajnokságot, és nem tartja kizártnak a csapatszám 64-re emelését sem a jövőben Gianni Infantino FIFA-elnök, aki a blue Sport nevű oldalnak adott interjút az Egyesült Államokban zajló torna kapcsán.

Infantino szerint az alábbiak is szemléltetik, miért hatalmas siker a mostani világbajnokság, és miért volt jó döntés, hogy minden korábbinál több válogatottnak adtak lehetőséget a szereplésre:

minden kontinens csapatai szereztek gólt, és legalább egy pontot is gyűjtöttek;

a tíz afrikai csapatból kilenc bejutott a kieséses szakaszba, holott az előző világbajnokságon még csak öt afrikai csapat szerepelt.

„Ez mindenképpen olyan kérdés, amelyet a világbajnokság után az illetékes bizottságok megvizsgálnak és megvitatnak. Egy világbajnokság megszervezésekor az a fontos, hogy az egész világ számára rendezzük meg – ne csak Európának és Dél-Amerikának, hanem valóban az egész világnak” – válaszolta az elnök arra a felvetésre, miszerint a jövőben 64 csapatra kellene emelni a létszámot. Hozzátette: ha a kisebb országoknak nem adunk esélyt a részvételre, akkor hiányozni fog számukra az ösztönzés a további fejlődésükhöz.

Az interjúban az olasz–svájci származású Infantino beszélt arról is, hogy Svájcnak szurkol a tornán (az interjúra még az argentin–svájci mérkőzés előtt került sor), illetve tudomása szerint Donald Trump amerikai elnök is nagyon élvezi a tornát, és minden meccset néz a tévében.

A FIFA elnöke kifejezte abbéli reményét is, hogy a torna győztesének járó trófeát Trumppal közösen adják majd át a győztes csapatnak.