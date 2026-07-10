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Sport

A világelső szettet sem engedett Novak Djokovicnak

Jannik Sinner Wimbledonban.
Matthias Hangst/Getty Images
Jannik Sinner
24.hu
2026. 07. 10. 20:01
Jannik Sinner Wimbledonban.
Matthias Hangst/Getty Images
Jannik Sinner
Jannik Sinner szettet sem veszített Novak Djokovic ellen a wimbledoni tenisztorna pénteki elődöntőjében.

A címvédő Sinner adogatásaira semmilyen válasza nem volt a szerb klasszisnak, az első szettben mindössze négy, a másodikban pedig hat labdamenetet tudott megnyerni akkor, amikor az olasz szervált. Eközben Sinner mindkét játszmában egy-egy alkalommal brékelt, így jelentős előnybe került. A mindent eldöntő szettben is brékkel kezdett, majd magabiztosan lezárta a meccset.

Sinnerre a német Alexander Zverev vár a döntőben, aki a rangadó előtt a brit Arthur Feryt verte. Az első szettet még rövidítésben, a másik kettőt már simán nyerte.

Wimbledon, férfi egyes, elődöntő

Jannik Sinner (olasz, 1.)-Novak Djokovic (szerb, 7.) 6:4, 6:4, 6:4

Alexander Zverev (német, 2.)-Arthur Fery (brit) 7:6 (7-0), 6:2, 6:4

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