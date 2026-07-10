A világelső szettet sem engedett Novak Djokovicnak

A címvédő Sinner adogatásaira semmilyen válasza nem volt a szerb klasszisnak, az első szettben mindössze négy, a másodikban pedig hat labdamenetet tudott megnyerni akkor, amikor az olasz szervált. Eközben Sinner mindkét játszmában egy-egy alkalommal brékelt, így jelentős előnybe került. A mindent eldöntő szettben is brékkel kezdett, majd magabiztosan lezárta a meccset.

Sinnerre a német Alexander Zverev vár a döntőben, aki a rangadó előtt a brit Arthur Feryt verte. Az első szettet még rövidítésben, a másik kettőt már simán nyerte.