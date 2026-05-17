kézilabdaférfi kézilabda vb-selejtezőmagyar férfi kézilabda-válogatottszerb férfi kézilabda-válogatott
Otthon bukta el a vb-selejtezőt, már csak a szabadkártyában bízhat a férfi kéziválogatott

Ligetvári Patrik (j) és a szerb Dragan Pechmalbec a férfi kézilabda világbajnoki selejtezőben játszott Magyarország - Szerbia visszavágó mérkőzésen a One Veszprém Arénában 2026. május 17-én.
2026. 05. 17. 19:32
A magyar férfi kézilabda-válogatott nem jutott ki a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, mivel a csütörtöki 31-29-es vereség után vasárnap Veszprémben csak 31-30-ra győzte le Szerbiát a selejtezőben.

A szerbek először 5-4-nél vezettek, de erre remekül, egy 6-2-es sorozattal reagált a magyar válogatott, amely igyekezett több posztról gólokat szerezni, mint csütörtökön, hogy ezzel is nehezebbé tegye a vendégek védelmének dolgát.

Imre Bence kihagyott egy büntetőt, a csereként beállt Ónodi-Jánoskúti Máté viszont két góllal és egy labdaszerzéssel, Hanusz Egon pedig egy találattal mutatkozott be. A magyar hibákat kihasználva az ellenfél fordított (13-14), ekkor Chema Rodríguez szövetségi kapitány időt kért.

Fazekas Gergő két találatával ismét a házigazdáknál volt az előny, a szünetben pedig 17-17-es döntetlen volt az állás

A szünet után a magyarok többször is vezettek három találattal, de ezen nem tudtak túllendülni, az ellenfél visszazárkózott egy gólra.

Bár két perccel a vége előtt Palasics Kristóf ziccert védett, a túloldalon Szita Zoltán kísérletét Dejan Milosavljev hárította. Uros Borzas a kapu mellé lőtt, az utolsó magyar akció során Fazekas eladta a labdát, az egygólos magyar siker pedig a szerbek továbbjutását jelentette.

A magyarok még reménykedhetnek a szabadkártyában, a 2028-as Los Angeles-i játékokra pedig kijuthatnak a következő Európa-bajnokságról.

Kézilabda, vb-selejtező, visszavágó

Magyarország – Szerbia 31-30 (17-17)
Veszprém, 5200 néző
v.: Eliasson, Palsson (izlandiak)
Magyarország: Palasics, Bartucz (kapusok) – Imre 6, Ilic 4, Fazekas 3, Bánhidi 4, Szita 4, Bóka 1, Ligetvári, Sipos 1, Ónodi-Jánoskúti 2, Hanusz 1, Pergel 2, Rosta, Krakovszki B. 3
továbbjutott: Szerbia, 61-60-as összesítéssel.

