Otthon bukta el a vb-selejtezőt, már csak a szabadkártyában bízhat a férfi kéziválogatott

A szerbek először 5-4-nél vezettek, de erre remekül, egy 6-2-es sorozattal reagált a magyar válogatott, amely igyekezett több posztról gólokat szerezni, mint csütörtökön, hogy ezzel is nehezebbé tegye a vendégek védelmének dolgát.

Imre Bence kihagyott egy büntetőt, a csereként beállt Ónodi-Jánoskúti Máté viszont két góllal és egy labdaszerzéssel, Hanusz Egon pedig egy találattal mutatkozott be. A magyar hibákat kihasználva az ellenfél fordított (13-14), ekkor Chema Rodríguez szövetségi kapitány időt kért.

Fazekas Gergő két találatával ismét a házigazdáknál volt az előny, a szünetben pedig 17-17-es döntetlen volt az állás

A szünet után a magyarok többször is vezettek három találattal, de ezen nem tudtak túllendülni, az ellenfél visszazárkózott egy gólra.

Bár két perccel a vége előtt Palasics Kristóf ziccert védett, a túloldalon Szita Zoltán kísérletét Dejan Milosavljev hárította. Uros Borzas a kapu mellé lőtt, az utolsó magyar akció során Fazekas eladta a labdát, az egygólos magyar siker pedig a szerbek továbbjutását jelentette.

A magyarok még reménykedhetnek a szabadkártyában, a 2028-as Los Angeles-i játékokra pedig kijuthatnak a következő Európa-bajnokságról.