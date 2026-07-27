7,5 milliárdot inkasszóztak Budapest számlájáról

Egy összegben 7,5 milliárd forintot emelt le a Magyar Államkincstár a fővárosi önkormányzat számlájáról – írja a Népszava. Az inkasszót Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója is megerősítette.

Az összeg nem az idei szolidaritási hozzájárulás része, hanem a 2025 decemberében esedékessé vált részlet. A levonás így nem ütközik Kármán András pénzügyminiszter júniusi rendeletébe, amellyel Budapest 2026-os befizetéseit október 15-ig halasztották. A főváros azonban erre a 7,5 milliárdra is további haladékot kért, de nem kapott.

Az inkasszó érzékenyen érinti az év eleje óta hitelből működő önkormányzatot, amely már több mint 60 milliárd forintos folyószámlahitelt görget maga előtt. A hitelkeret szeptember 19-én lejár, a Népszava információi szerint addig biztosítható Budapest működése.

Haladékot adott a kormány, de a régi módszerek megmaradtak

A Tisza-kormány júniusban Budapest nehéz pénzügyi helyzetére és működőképességének megőrzésére hivatkozva átütemezte az idei fizetési kötelezettséget. Az áprilisra előírt 37,1 milliárdos és a júliusi 11,7 milliárdos részletet lenullázták, az októberben befizetendő összeget viszont 86 milliárd forintra emelték.

A júliusi inkasszó ugyanakkor azt mutatja, hogy az új kormány több tekintetben folytatja az Orbán-kormány gyakorlatát. A Magyar Államkincstár továbbra is behajtja a korábbi évekre megállapított, a főváros által vitatott részleteket. Emellett az állam a be nem fizetett szolidaritási hozzájárulást levonja a Budapest működésére járó állami normatívából is.

A főváros így idén nem kapott támogatást többek között az utak, az intézmények, a közösségi közlekedés, az idős- és hajléktalanellátás, valamint a közművek működtetésére. Az első fél évre járó, mintegy 10 milliárd forintos normatívát beszámították a főváros tartozásába. A januári 11,7 milliárdos és a mostani 7,5 milliárdos inkasszóval együtt az állam idén már hozzávetőleg 29 milliárd forintot vont el Budapesttől.

Tíz perben több mint 175 milliárd forint a tét

Budapest a szolidaritási hozzájárulás összegét és beszedésének módját is vitatja, jelenleg tíz per van folyamatban. A Kúria 2025 novemberében minden pontban a fővárosnak adott igazat, kimondva, hogy a Magyar Államkincstár nem folytatta le a szükséges eljárást a hozzájárulás megállapítása előtt.

Az Orbán-kormány később rendelettel próbálta megszüntetni a folyamatban lévő pereket, az Alkotmánybíróság azonban májusban visszamenőleges hatállyal megsemmisítette a rendelkezések egy részét, így az eljárások folytatódhatnak.

A főváros 2023–2025-re vonatkozó követelése meghaladja a 175 milliárd forintot, amire még kamatok is rakódnak. Az állam ezzel szemben – az idei kötelezettségeken felül – 53,6 milliárd forintos fővárosi tartozást tart nyilván. A városvezetés a kölcsönös követelések elszámolásával zárná le a vitát, a Tisza-kormány azonban egyelőre időt kért: a központi költségvetés augusztusra tervezett rendezése után ígért egyeztetést Budapesttel.