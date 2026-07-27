Forsthoffer Ágnes megnyitja a Sándor-palotát az érdeklődők előtt

A közösségi oldalán közzétett bejegyzés szerint augusztus 1-jén és 8-án nyílnak meg az épület kapui. A látogatók idegenvezető kíséretével járhatják be a Köztársasági Elnöki Hivatal reprezentatív termeit, és megismerhetik a 220 éves palota történelmét, köztük az Ördöglovas történetét.

A posztban Forsthoffer rögzíti, hogy a részvétel ingyenes, azonban a programsorozatra a hivatal honlapján előzetesen regisztrálni kell.

A Sándor-palota egyelőre lakó nélkül marad

Az intézmény élén a közelmúltban történt változás, mivel Sulyok Tamás államfői megbízatása megszűnt, a feladatait pedig ideiglenesen a házelnök vette át. Forsthoffer a váltás kapcsán megbeszélést folytatott elődjével, majd bemutatkozott a hivatal vezetőinek és munkatársainak. Ekkor azt az álláspontot fogalmazta meg, hogy egy intézmény értékét a vezetők személyét érintő változások alatti stabil, folytonos működés adja meg, és arra kérte a stáb tagjait, hogy a továbbiakban is szakmai pártatlansággal dolgozzanak.

Az ideiglenes államfő időközben megkezdte a jogkörök gyakorlását, elsőként az iskolakezdési támogatással összefüggő törvényt írta alá. Ugyanakkor visszautasította a számára felkínált, több száz négyzetméteres elnöki rezidenciát és a magáncélú gépjárműhasználatot is, helyettük várhatóan ősztől egy kisebb szolgálati lakást vesz majd igénybe.