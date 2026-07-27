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Sport

Lelőtték a kétszeres Super Bowl-győztes edző feleségét

GLENDALE, ARIZONA - FEBRUARY 12: Patrick Mahomes #15 of the Kansas City Chiefs talks with offensive coordinator Eric Bieniemy during the fourth quarter against the Philadelphia Eagles in Super Bowl LVII at State Farm Stadium on February 12, 2023 in Glendale, Arizona. Christian Petersen/Getty Images/AFP
Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs) beszélget a támadókoordinátor Eric Bieniemyvel még 2023-ban
24.hu
2026. 07. 27. 19:47
GLENDALE, ARIZONA - FEBRUARY 12: Patrick Mahomes #15 of the Kansas City Chiefs talks with offensive coordinator Eric Bieniemy during the fourth quarter against the Philadelphia Eagles in Super Bowl LVII at State Farm Stadium on February 12, 2023 in Glendale, Arizona. Christian Petersen/Getty Images/AFP
Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs) beszélget a támadókoordinátor Eric Bieniemyvel még 2023-ban
Szörnyű tragédia rázta meg a Kansas City Chiefs amerikaifutball-csapatát, a támadókoordinátor Eric Bieniemy 57 éves feleségét, Miát vasárnap este lelőtték a pár virginiai otthonában. Az ESPN beszámolója szerint a feleséget a támadás után kórházba szállították, a rendőrség közlése szerint pedig a pár fiát letartóztatták.

A helyi seriffhivatal azt közölte, hogy jelenleg egy lövöldözés ügyében nyomoz, amely 2026. július 26-án történt az ashburni Northpark Drive-on. A közlemény megerősítette, hogy egy személyt „súlyos sérülésekkel” ápolnak, de a sérült személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra.

A közlemény így folytatódott:

A 27 éves ashburni Elijah Zion Bieniemyt letartóztatták és szándékos testi sértéssel, lőfegyverrel használatával vádolták meg.

Források az ESPN-nek elmondták, hogy Mia Bieniemyt mellkason és karon lőtték.

Eric Bieniemy vasárnap délelőtt még a Chiefs csapatának edzőtáborában volt a Missouri Western State University campusán, de az ESPN szerint az edző a hétfői edzésről már hiányzott.

A Chiefs kijelentette, hogy tudomásuk volt az incidensről, de további részleteket nem közöltek.

Bieniemy 2018-22 között dolgozott először a Chiefs támadó koordinátoraként, ebben az időszakban a csapat két Super Bowlt nyert. Négfy év kihagyás után idén január 23-án tért vissza.

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