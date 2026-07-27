Lelőtték a kétszeres Super Bowl-győztes edző feleségét

A helyi seriffhivatal azt közölte, hogy jelenleg egy lövöldözés ügyében nyomoz, amely 2026. július 26-án történt az ashburni Northpark Drive-on. A közlemény megerősítette, hogy egy személyt „súlyos sérülésekkel” ápolnak, de a sérült személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra.

A közlemény így folytatódott:

A 27 éves ashburni Elijah Zion Bieniemyt letartóztatták és szándékos testi sértéssel, lőfegyverrel használatával vádolták meg.

Források az ESPN-nek elmondták, hogy Mia Bieniemyt mellkason és karon lőtték.

Eric Bieniemy vasárnap délelőtt még a Chiefs csapatának edzőtáborában volt a Missouri Western State University campusán, de az ESPN szerint az edző a hétfői edzésről már hiányzott.

A Chiefs kijelentette, hogy tudomásuk volt az incidensről, de további részleteket nem közöltek.

Bieniemy 2018-22 között dolgozott először a Chiefs támadó koordinátoraként, ebben az időszakban a csapat két Super Bowlt nyert. Négfy év kihagyás után idén január 23-án tért vissza.