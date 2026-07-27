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Belföld

A parlamenti fegyelem romlására figyelmeztet az Országház alelnöke

Hankó Balázs
Balogh Zoltán / MTI
A Fidesz és a KDNP képviselői kivonulnak a teremből, miközben Hankó Balázs, a Fidesz képviselője (b) felszólal az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. július 27-én.
admin D. Kovács Ildikó
2026. 07. 27. 19:21
Hankó Balázs
Balogh Zoltán / MTI
A Fidesz és a KDNP képviselői kivonulnak a teremből, miközben Hankó Balázs, a Fidesz képviselője (b) felszólal az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. július 27-én.
A Fidesz és a KDNP kezdeményezésére rendkívüli ülést tart hétfő délután a házbizottság, miután két ellenzéki frakció kivonult a parlament üléséről.

A parlamenti konfliktus Magyar Péter hétfői felszólalását követően alakult ki. Hankó Balázs személyes érintettségre hivatkozva kért szót, azonban Hallerné Nagy Anikó alelnök arra hivatkozva vonta meg tőle a felszólalás lehetőségét, hogy eltért az eredeti témától. Ezt követően két ellenzéki frakció elhagyta az üléstermet – emlékezetett az MTI

Hallerné: a szabályok mindenkire egyformán vonatkoznak

Az alelnök újságíróknak azt mondta, hogy kizárólag a házszabály és az Országgyűlésről szóló törvény előírásait igyekszik betartani. Hangsúlyozta, hogy a szabályok minden képviselőre egyformán érvényesek, beleértve a miniszterelnököt is.

Szerinte a parlament méltóságának megőrzése érdekében következetesen kell eljárni, még akkor is, ha ezt egyesek „keménykedésként” értelmezik.

Vita a személyes érintettség értelmezéséről

Hallerné Nagy Anikó szerint több alkalommal is felhívták a képviselők figyelmét arra, hogyan alkalmazható a személyes érintettség intézménye. Kiemelte, hogy az elnöknek nem kötelező szót adnia ilyen esetekben, ugyanakkor a képviselő köteles megindokolni felszólalási szándékát.

Az alelnök álláspontja szerint Hankó Balázs ugyan eleget tett az indokolási kötelezettségnek, felszólalása később politikai véleménynyilvánításba fordult át, ami nem fér bele a személyes érintettség kereteibe.

Szankciók a hiányzásokért

A sajtótájékoztatón szóba kerültek a rendszeres parlamenti hiányzások is. Hallerné emlékeztetett arra, hogy a házszabály a szavazások 25 százalékáról indokolás nélkül enged távolmaradást, az ezt meghaladó hiányzások azonban szankciókat vonhatnak maguk után.

Hangsúlyozta, hogy a képviselők munkavégzése kötelesség, az egészségügyi vagy egyéb okból történő távolmaradásokat pedig igazolni kell.

Egyre több a házszabálysértés

Az alelnök szerint aggasztó tendencia, hogy egyre gyakoribbak a házszabály megsértésével kapcsolatos esetek. Példaként említette, hogy a múlt héten egy frakcióvezető személyes érintettségre hivatkozva más személy nevében szólalt fel, ami szerinte szintén ellentétes a jogintézmény céljával.

Hozzátette: az ilyen gyakorlatokat a jövőben is következetesen meg fogják akadályozni.

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