Leiskolázta az MTK a tavalyi kupadöntős ZTE-t

A hazaiak viszonylag korán megszerezték a vezetést, igaz, Kerezsi Zalán találatát csaknem háromperces videós visszajátszás követte, mert a gólpasszt adó Hinora Kristóf helyezkedését vizsgálták a VAR-kocsiban. A hosszas ellenőrzés végén kiderült, hogy az MTK támadója nem volt lesen a támadás indításakor, így Bognár Tamás játékvezető jelezte, középkezdéssel folytatódik a találkozó (1-0).

Kisvártatva a nyáron szerződtetett Stipe Radic növelhette volna az előnyt, de hat méterről a keresztléc fölé fejelt. A folyatatásban is az MTK futballozott veszélyesebben, sőt Kerezsi a 35. percben közel állt a duplázáshoz, de 12 méteres lövését követően a labda a lécről vágódott vissza.

A zalaiak csak az első játékrész hajrájában jutottak el az ellenfél tizenhatosáig, a gólszerzési lehetőséghez azonban nem kerültek közelebb.

Mint áprilisban

A fordulás után sem lehetett érezni a vendégek játékán az átütőerőt, így aztán a 69. percben el is dőlt a mérkőzés. Jurek Gábor a kezdőkör közeléből indította a középen kilépő Kerezsit, aki 16 méterről ballal emelt a kivetődő Gundel-Takács Bence felett a kapu közepébe. A találat után ismét majdnem háromperces VAR-ellenőrzés következett, de a lényegen nem változtatott, hogy a fővárosi kék-fehérek megduplázták előnyüket (2-0).

A középkezdést megelőzően pályára lépett Klausz Milán, aki korábban két részletben összesen két éven keresztül volt a ZTE labdarúgója, hétfő este azonban már az MTK-t erősítette, és a 71. percben a bal alsó sarokba gurította a labdát (3-0).

Később a 21 éves támadó további két gólt is szerezhetett volna, az eredmény azonban már nem változott, de Pinezits Máté vezetőedző együttese így is magabiztos győzelemmel kezdte az idényt.

Áprilisban is hasonló eredmény született a fővárosban, Kerezsi akkor is két góllal vette ki részét a zalaiak legyőzéséből.

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