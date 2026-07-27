Lövöldözés volt egy budapesti gyorsétteremnél

Összeverekedett két férfi Budapesten, az egyik gyorsétterem parkolójában. Egyikük több lövést is leadott a gáz-riasztó fegyverével. A BRFK közleménye szerint G. Attila vasárnap délelőtt tíz óra körül összeszólalkozott az egyik pesterzsébeti vendéglátóhely parkolójában egy másik férfival, majd összeverekedtek.

Az összetűzés során G. Attila elővett egy gáz-riasztó fegyvert, amelyből egy lövést is leadott. A történtek több vendégben és szemtanúban félelmet keltettek, a segélyhívóra pedig több bejelentés is érkezett. A 30 éves férfi egy közeli pékséghez menekült a helyszínről, ahol a kerületi rendőrök 10 óra 20 perckor elfogták. A menekülési útvonalán pedig a gázfegyvert is megtalálták, amelyet a nyomozók a szemle során lefoglaltak.

A verekedés másik résztvevője még a járőrök kiérkezése előtt kocsival elhajtott a helyszínről. A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi az összetűzés közben gázspray-vel lefújta G. Attilát. A 30 éves férfit előállították a kerületi rendőrkapitányságra, ahol felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A verekedés másik résztvevőjét még keresik.