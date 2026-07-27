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Foci foci vb 2026

Egy védő bombáját választották a futballvébé legszebb góljának

Cape Verde's defender #13 Sidney Lopes Cabral celebrates scoring his team's second goal during the 2026 World Cup round of 32 football match between Argentina and Cape Verde at the Miami Stadium in Miami Gardens on July 3, 2026.
PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Sidney Lopes Cabral
24.hu
2026. 07. 27. 20:10
Cape Verde's defender #13 Sidney Lopes Cabral celebrates scoring his team's second goal during the 2026 World Cup round of 32 football match between Argentina and Cape Verde at the Miami Stadium in Miami Gardens on July 3, 2026.
PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Sidney Lopes Cabral
A szurkolói szavazás alapján a zöld-foki Sidny Lopes Cabral szerezte a nyolc napja véget ért labdarúgó-világbajnokság legszebb gólját.

A nemzetközi szövetség (FIFA) egy hete tette közzé honlapján a tizenkét találatot tartalmazó szűkített listát, amelyből a közönségszavazás végén kikerült a vb legszebb gólja.

A Zöld-foki Köztársaság csapatát erősítő hátvéd a végül ezüstérmes Argentína ellen, a tizenhatos sarkából tekert a hosszú, bal felső sarokba a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett meccs 103. percében, ezzel a szigetországiak 2-2-re kiegyenlítettek – majd nyolc perccel később a címvédőként érkezett argentinok megszerezték a továbbjutást jelentő gólt Miamiban.

A szavazás második helyén az üzbég Eldor Somurodov végzett, aki a Kongói DK ellen éles szögből emelt a kapuba 12 méterről, míg harmadik a haiti Wilson Isidor lett, aki Marokkó ellen 21 méterről lőtt a hosszú, jobb felső sarokba.

A vb 104 mérkőzésén 308 gól esett, ami közel hármas átlagnak (2,96) felel meg.

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MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 03: (EDITOR'S NOTE: Image was captured using a remote camera from behind the goal.) Emiliano Martinez #23 of Argentina concedes a second goal to Sidny Lopes Cabral #13 of Cabo Verde during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Argentina and Cabo Verde at Miami Stadium on July 03, 2026 in Miami Gardens, Florida. Robert Cianflone/Getty Images/AFP
Ebből a tizenkét gólból kerül ki a világbajnokság legszebbje
A győztesre július 27-ig lehet szavazni.
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