Egy védő bombáját választották a futballvébé legszebb góljának

A nemzetközi szövetség (FIFA) egy hete tette közzé honlapján a tizenkét találatot tartalmazó szűkített listát, amelyből a közönségszavazás végén kikerült a vb legszebb gólja.

A Zöld-foki Köztársaság csapatát erősítő hátvéd a végül ezüstérmes Argentína ellen, a tizenhatos sarkából tekert a hosszú, bal felső sarokba a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett meccs 103. percében, ezzel a szigetországiak 2-2-re kiegyenlítettek – majd nyolc perccel később a címvédőként érkezett argentinok megszerezték a továbbjutást jelentő gólt Miamiban.

The goal that stole your hearts all the way to the top. 💙⚽️

Sidny Lopes Cabral is your Hyundai Goal of the Tournament winner at the FIFA World Cup 2026! 🌟#FIFAWorldCup #Hyundai #HGOTT #HyundaiGOTT2026 @Hyundai_Global pic.twitter.com/jeZ7kqI1CG — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 27, 2026

A szavazás második helyén az üzbég Eldor Somurodov végzett, aki a Kongói DK ellen éles szögből emelt a kapuba 12 méterről, míg harmadik a haiti Wilson Isidor lett, aki Marokkó ellen 21 méterről lőtt a hosszú, jobb felső sarokba.

A vb 104 mérkőzésén 308 gól esett, ami közel hármas átlagnak (2,96) felel meg.