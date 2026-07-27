szerződéshosszabbításaz alkmaarkovács bendegúzholland foci
Foci

Hosszabbított magyar válogatott csatárával az AZ Alkmaar

24.hu
2026. 07. 27. 23:37
Kovács Bendegúz válogatott labdarúgó meghosszabbította szerződését a holland élvonalban szereplő AZ Alkmaarnál.

A klub honlapjának hétfői beszámolója szerint a 19 éves csatár új megállapodása 2029 nyaráig szól, további egy évre szóló opcióval. Kovács az első hollandiai idényében az AZ Alkmaar U19-es keretéből felkerült a juniorcsapathoz, mostantól pedig a felnőtt keretet erősíti.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

AZ (@azalkmaar) által megosztott bejegyzés

Az U19-es együttesben 25 meccsen 25 gólt szerzett, a junioroknál 14 találkozón nyolcszor volt eredményes, a felnőttek között pedig négy mérkőzésen egy gólpasszig jutott az előző szezonban.

Bendegúz az elmúlt időszakban hatalmas fejlődésen ment keresztül. Bemutatkozott a bajnokságban, az európai porondon, és végül a magyar válogatottban is. Ez nagyszerű elismerése a fejlődésének

– mondta Niels van Duinen sportigazgató.

Hozzátette, szerinte Kovács az egyik legnagyobb tehetség a korosztályában és a posztján. Az előző idényben mutatott remek teljesítménye nagy önbizalmat adott neki, ráadásul célratörő, és folyamatosan fejlődni akar.

(MTI)

Kapcsolódó
Kovács Bendegúz AZ alkmaar magyar válogatott újonc
„Nagyon tud focizni, érzi a kaput, de a karaktere, a gondolkodásmódja a legnagyobb erőssége” – bemutatjuk Kovács Bendegúzt, Rossi egyik újoncát
Az édesapja által alapított klubból indult, megfordult Debrecenben és az Ajaxnál, jelenleg pedig az AZ Alkmaarnál próbálja megvetni lábát az első csapatnál Kovács Bendegúz. Az évet még az U19-eseknél kezdte, de óriási tempóban vette a lépcsőfokokat, és ez válogatott meghívót ért számára.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Hiába az ETO a címvédő, a Fradi a favorit: az NB I-re is ráköszön a NER-telen valóság

Friss

Népszerű

Összes
Bohóc ország lett Magyarországból, Magyar Péter trójai faló, Orbán Viktor az új Kossuth
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik