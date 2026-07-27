Hosszabbított magyar válogatott csatárával az AZ Alkmaar

A klub honlapjának hétfői beszámolója szerint a 19 éves csatár új megállapodása 2029 nyaráig szól, további egy évre szóló opcióval. Kovács az első hollandiai idényében az AZ Alkmaar U19-es keretéből felkerült a juniorcsapathoz, mostantól pedig a felnőtt keretet erősíti.

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Az U19-es együttesben 25 meccsen 25 gólt szerzett, a junioroknál 14 találkozón nyolcszor volt eredményes, a felnőttek között pedig négy mérkőzésen egy gólpasszig jutott az előző szezonban.

Bendegúz az elmúlt időszakban hatalmas fejlődésen ment keresztül. Bemutatkozott a bajnokságban, az európai porondon, és végül a magyar válogatottban is. Ez nagyszerű elismerése a fejlődésének

– mondta Niels van Duinen sportigazgató.

Hozzátette, szerinte Kovács az egyik legnagyobb tehetség a korosztályában és a posztján. Az előző idényben mutatott remek teljesítménye nagy önbizalmat adott neki, ráadásul célratörő, és folyamatosan fejlődni akar.

(MTI)