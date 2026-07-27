A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség megerősítette a Telexnek, hogy a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatt indított nyomozásban a Fidesz parlamenti frakciójánál is szervereket foglaltak le.

Bóka János, a Fidesz új frakcióvezetője hétfői parlamenti sajtótájékoztatóján állította, hogy Hankó Balázs korábbi kulturális miniszter felszólalása közben az ügyészség megjelent abban a szerverteremben, ahol a Fidesz-frakció szervereit tárolják.

A főügyészség a lap kérdésére azt közölte: az NKA-ügyben zajló nyomozáshoz kapcsolódóan hajtottak végre eljárási cselekményeket, és a Fidesz-frakciónál is foglaltak le szervereket. Arról, hogy az intézkedés pontosan hol történt, a nyomozás érdekeire hivatkozva nem adtak tájékoztatást.

Az ügyészség nyomozói már a múlt héten is lefoglaltak a Fidesz elektronikus adatainak tárolására használt szervereket. A hatóság akkori tájékoztatása szerint az adatok nagy mennyisége és a közreműködés hiánya miatt nem tudták a helyszínen lementeni azok tartalmát, ezért vitték el az adathordozókat. Az ügyben időközben a hetedik gyanúsítottat is őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte Hankó egykori kabinetfőnökének letartóztatását.

A nyomozás annak a mintegy 17 milliárd forintnyi kulturális támogatásnak a kiosztása miatt indult, amelyről az NKA Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma döntött a választás előtt. A pénzek jelentős része fideszes kötődésű szervezetekhez és a párt mellett kampányoló előadókhoz került. Az ügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt nyomoz.

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke korábban koncepciós eljárásnak nevezte a történteket, és azt állította, hogy az NKA döntéseiben részt vevők nem követtek el semmi rosszat, csupán a magyar kultúra rendelkezésére bocsátották a kormány által erre szánt összeget.