magyar péterorbán viktortusnádfürdőtusványos 2026
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Bohóc ország lett Magyarországból, Magyar Péter trójai faló, Orbán Viktor az új Kossuth

admin Dékány László
admin Ősze András
admin Papp Atilla
2026. 07. 27. 20:57
admin Dékány László
admin Ősze András
admin Papp Atilla
2026. 07. 27. 20:57
Tusnádfürdőn az Orbán Viktor szombati beszédére érkező közönség főleg a fiatalok tájékozatlanságát okolja a Fidesz áprilisi választási vereségéért, de többen már az örökös miniszterelnök korai visszatérésére számítanak. A fideszes választási bukta nyomába eredtünk Tusványoson.
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Bohóc ország lett Magyarországból, Magyar Péter trójai faló, Orbán Viktor az új Kossuth
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