Bohóc ország lett Magyarországból, Magyar Péter trójai faló, Orbán Viktor az új Kossuth

Tusnádfürdőn az Orbán Viktor szombati beszédére érkező közönség főleg a fiatalok tájékozatlanságát okolja a Fidesz áprilisi választási vereségéért, de többen már az örökös miniszterelnök korai visszatérésére számítanak. A fideszes választási bukta nyomába eredtünk Tusványoson.