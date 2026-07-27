Nagy Ervin: Hankó Balázs milliárdokat adott a Fidesz kampányára

Egy hétfői bejegyzésben reagált Nagy Ervin azokra a kérdésekre, amelyek Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter esetleges felelősségre vonását firtatják. A Tisza képviselője azt írta, nem ő és nem is Magyar Péter miniszterelnök fog erről dönteni, hanem a független igazságszolgáltatás. Ugyanakkor szerinte védhetetlen, hogy a volt tárcavezető „végsőkig falaz a keresztapáknak, és inkább saját munkatársait löki a busz alá”. Nagy már korábban is felszólította Hankót, hogy nevezze meg, kitől kapta a parancsokat, és vállalja a felelősséget a beosztottjai helyett.

A kultúráért felelős államtitkár a bejegyzésben tételesen felsorolt több olyan támogatást, amelyeket állítása szerint Hankó Balázs hagyott jóvá, és amelyek a fideszes kampányt segítették. Ezek között említi:

a kerepesi roma szegregátumban 10 ezer forintos vásárlási utalványokat osztogató, Jakab István vezette Roma Inkubátor Kulturális, Művészeti és Hit Egyesületnek nyújtott 59 millió forintot, amit nyílt szavazatvásárlásnak nevez;

vezette Roma Inkubátor Kulturális, Művészeti és Hit Egyesületnek nyújtott 59 millió forintot, amit nyílt szavazatvásárlásnak nevez; Mága Zoltán 500 millió forintos keretét, amelyet a poszt alapján „hátrányos helyzetű falvak […] bizonytalan szavazóinak meggyőzésére” fordíthatott a zenész;

500 millió forintos keretét, amelyet a poszt alapján „hátrányos helyzetű falvak […] bizonytalan szavazóinak meggyőzésére” fordíthatott a zenész; 400 millió forintot a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. -nek Orbán János Dénes műveinek megvásárlására;

-nek műveinek megvásárlására; 600 millió forintot a Budapesti Operettszínháznak egyetlen darab, a Dankó Pista bemutatására;

valamint további százmilliókat fideszes politikusokhoz köthető egyesületeknek, például 400 millió forintot Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, illetve 180 milliót az „R56 fideszes kocsmának”.

Az NKA-ügy több érintettjét is letartóztatták

A poszt szerint a volt miniszter aláírása „ott virít mindenhol”, hiába hivatkozik kormánydöntésekre. Nagy arra is rámutatott, hogy Hankó közvetlen munkatársait, akik részt vettek a folyamatokban, letartóztatták. A Tisza Párt politikusa már napokkal ezelőtt is hangot adott annak a véleményének, hogy a tárcavezető beosztottjait sorra viszi el az ügyészség, utalva a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) pénzosztása körüli vizsgálatokra.

Ahogy arról a 24.hu-n is beszámoltunk, a Kecskeméti Járásbíróság a napokban elrendelte Hankó korábbi kabinetfőnökének letartóztatását. A gyanú szerint a kabinetfőnök volt az, aki Mága Zoltán említett félmilliárdos támogatási kérelmét továbbította az NKA felé azzal, hogy a miniszter támogatja azt. A Fidesz-kormány bukása utáni hetekben kiosztott milliárdos kifizetéseket feltáró eljárásban eddig hét embert tartóztattak le, köztük Bús Balázst, az NKA volt alelnökét is. A szabolcsi támogatásokkal kapcsolatban lapunk feltárta, hogy a pénzek Kovács Sándor fideszes parlamenti képviselő köréhez áramlottak.