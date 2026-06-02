Szexista nyilatkozatot tett, minden idők egyik legnagyobb pénzbírságát kapta a teniszező

A 22 éves teniszező idén verekedte be magát a világranglista 100 legjobbja közé, és a mostani Roland Garros volt pályafutása első Grand Slam-tornája, ahol a főtáblán léphetett pályára.

Az első fordulóban a brit Cameron Norrie a második szettben sérülés miatt feladta ellene, a múlt csütörtöki második körben azonban a francia Moise Kouame már nagy falatnak bizonyult számára.

Igaz, a harcosságára büszke lehet, hiszen végül ötszettes vereséget szenvedett úgy, hogy a döntő játszmát rövidítésben bukta el.

Ezek után Vallejo úgy nyilatkozott:

Egy ilyen mérkőzést férfinak kell vezetnie, egy nőnek nagyon nehéz. Ilyen körülmények között sok erőre és bátorságra van szükség ahhoz, hogy kezelni lehessen a nézőket.

A paraguayi játékos ugyanis úgy látta, hogy a brazil Ana Carvalho játékvezető nem tudta megfékezni az „idegesítő és tiszteletlen” nézőket.

Várható volt a büntetés

A Roland Garros szervezői akkor úgy reagáltak, hogy határozottan elítélnek minden szexista megjegyzést.

„Egy játékvezető kompetenciáját nem a neme, hanem a professzionalizmusa és a legmagasabb szintű bíráskodásra való képessége határozza meg. Egy sportesemény eredménye, legyen az pozitív vagy negatív, soha nem igazolhatja vagy mentheti fel az ilyen megjegyzéseket” – tette hozzá a Francia Teniszszövetség (FFT).

Miután a szervezők pénteken bejelentették, hogy megbírságolják, a világranglista 71. helyezettje a közösségi médiában kért bocsánatot.

„Tisztelem a bírókat és a munkájukat. Egy ötórás csata után nagyon fel voltam háborodva, elvittek az érzelmeim. Elnézést kérek” – írta az Instagramon.

Ennek nincs helye a sportban

És valóban nem maradhatott el a büntetés: Vallejót 65 ezer dollár pénzbírsággal sújtották elfogadhatatlan megjegyzéséért – ez a Grand Slam-tornák történetének egyik legnagyobb bírsága.

„Ez nagyjából a pénzdíja fele” – mondta Amelie Mauresmo, a verseny igazgatója, aki szerint az ilyen megjegyzéseknek nincs helyük a sportban.