adolfo daniel vallejopénzbírságroland garrosroland garros 2026
Sport

Szexista nyilatkozatot tett, minden idők egyik legnagyobb pénzbírságát kapta a teniszező

PARIS, FRANCE - MAY 26: Adolfo Daniel Vallejo of Paraguay plays a forehand against Cameron Norrie of the United Kingdom during the Men's Singles first round match during Day Three of the 2026 French Open at Roland Garros on May 26, 2026 in Paris, France. (Photo by Dan Istitene/Getty Images)
Dan Istitene / Getty Images
Adolfo Daniel Vallejo már biztosan megbánta a nyilatkozatát
24.hu
2026. 06. 02. 11:13
PARIS, FRANCE - MAY 26: Adolfo Daniel Vallejo of Paraguay plays a forehand against Cameron Norrie of the United Kingdom during the Men's Singles first round match during Day Three of the 2026 French Open at Roland Garros on May 26, 2026 in Paris, France. (Photo by Dan Istitene/Getty Images)
Dan Istitene / Getty Images
Adolfo Daniel Vallejo már biztosan megbánta a nyilatkozatát
Mindössze két mérkőzés jutott Adolfo Daniel Vallejónak az idei francia nyílte teniszbajnokságon, a paraguayi teniszező ugyanis már a második fordulóban búcsúzott. Ennek ellenére szolgáltatott témát a sajtónak.

A 22 éves teniszező idén verekedte be magát a világranglista 100 legjobbja közé, és a mostani Roland Garros volt pályafutása első Grand Slam-tornája, ahol a főtáblán léphetett pályára.

Az első fordulóban a brit Cameron Norrie a második szettben sérülés miatt feladta ellene, a múlt csütörtöki második körben azonban a francia Moise Kouame már nagy falatnak bizonyult számára.

Igaz, a harcosságára büszke lehet, hiszen végül ötszettes vereséget szenvedett úgy, hogy a döntő játszmát rövidítésben bukta el.

Ezek után Vallejo úgy nyilatkozott:

Egy ilyen mérkőzést férfinak kell vezetnie, egy nőnek nagyon nehéz. Ilyen körülmények között sok erőre és bátorságra van szükség ahhoz, hogy kezelni lehessen a nézőket.

A paraguayi játékos ugyanis úgy látta, hogy a brazil Ana Carvalho játékvezető nem tudta megfékezni az „idegesítő és tiszteletlen” nézőket.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Shannon Watts (@shannonrwatts) által megosztott bejegyzés

Várható volt a büntetés

A Roland Garros szervezői akkor úgy reagáltak, hogy határozottan elítélnek minden szexista megjegyzést.

„Egy játékvezető kompetenciáját nem a neme, hanem a professzionalizmusa és a legmagasabb szintű bíráskodásra való képessége határozza meg. Egy sportesemény eredménye, legyen az pozitív vagy negatív, soha nem igazolhatja vagy mentheti fel az ilyen megjegyzéseket” – tette hozzá a Francia Teniszszövetség (FFT).

Miután a szervezők pénteken bejelentették, hogy megbírságolják, a világranglista 71. helyezettje a közösségi médiában kért bocsánatot.

„Tisztelem a bírókat és a munkájukat. Egy ötórás csata után nagyon fel voltam háborodva, elvittek az érzelmeim. Elnézést kérek” – írta az Instagramon.

Ennek nincs helye a sportban

És valóban nem maradhatott el a büntetés: Vallejót 65 ezer dollár pénzbírsággal sújtották elfogadhatatlan megjegyzéséért – ez a Grand Slam-tornák történetének egyik legnagyobb bírsága.

„Ez nagyjából a pénzdíja fele” – mondta Amelie Mauresmo, a verseny igazgatója, aki szerint az ilyen megjegyzéseknek nincs helyük a sportban.

Kapcsolódó
Ukraine's Oleksandra Oliynykova prepares to serve to Diana Shnaider during their women's singles match on day 7 of the French Open tennis tournament at the Roland-Garros Complex in Paris on May 30, 2026.
„Oroszország zászlaja a terror szimbóluma” – már a WTA is megbüntette a teniszezőt, aki kiállt Ukrajna mellett
Olekszandra Olijnyikova nevét akkor ismerte meg a magyar sajtó, amikor nem fogott kezet Bondár Annával.

Ajánlott videó

Miért utálja a fél világ az Arsenalt?

Friss

Népszerű

Összes
Óbudai korrupciós ügy: összehangolt akciót hajtanak végre önkormányzatoknál, többeket őrizetbe vettek
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik