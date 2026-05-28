Egy sikoly és más semmi: szörnyű sérülést szenvedett az amerikai teniszező

A 24 éves amerikai teniszező tavaly már remekelt a Roland Garroson, amikor a 4. fordulóig jutott, és most is jó formában érkezett Párizsba, hiszen az április végén, május elején rendezett madridi WTA-tornán – pályafutása során ilyen rangos versenyen először – elődöntőt vívhatott.

Hailey Baptiste has retired from her match after suffering a lower body injury. pic.twitter.com/JmxwO64v7J — TNT Sports U.S. (@TNTSportsUS) May 27, 2026

Jól is kezdett az idei viadalon, hiszen az első körben a 2021-es győztes cseh Barbora Krejcíkovát verte 6:7. 7:6, 6:2-re, és a második körben a selejtezőből feljutott Vang Hszi-jü volt az ellenfele.

A kínai jól tartotta magát, és az első szettben 5:4-re vezetett, amikor megtörtént a baj: Baptiste bal térde egy ugrás után, a földre érkezéskor megcsavarodott és a lány összeesett a salakon, miközben egy éles sikoly hagyta el a száját.

A játékvezető azonnal odasietett, ezt tette volna az amerikai teniszező édesapja is, de őt nem engedték oda hozzá. Baptiste a térdét fogva sírt, egyértelmű volt, hogy nagy a baj.

Miután a mentősök megérkeztek, jelezte nekik, nem tud lábra állni, így végül kerekesszék segítségével vitték le a pályáról.

A fiatal játékos párosban a legendás Venus Williamsszel lépett volna pályára, de így a 45 éves teniszező számára is véget ért a torna.

Baptiste egészségi állapotáról egyelőre semmit sem tudni,

a hozzá közel állók szerint keresztszalag-szakadást szenvedhetett.