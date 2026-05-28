A Roland Garros legnagyobb szenzációja: Sinner kétszettes előnyből kiesett a második fordulóban

Nagyobb meglepetés aligha lesz a francia nyílt teniszbajnokságon, ugyanis a világelső Jannik Sinner kiesett a Roland Garros második fordulójában Juan Manuel Cerúndolo ellen. Pedig Carlos Alcaraz távollétében az olasz számított a legnagyobb esélyesnek. A 2023-as US Open volt az utolsó Grand Slam-torna, amit nem Sinner vagy Alcaraz nyert, akkor Novak Djokovic győzött.

Úgy tűnt pedig, hogy a világelső ezt a meccset is magabiztosan behúzza, ugyanis az első szettet 6:3-ra, a másodikat 6:2-re nyerte. A harmadikban is már 5:1-re vezetett, azaz karnyújtsányira volt a győzelemtől, amikor látványosan elkezdett romlani Sinner állapota, és amikor az argentin rivális visszajött 5:4-re, akkor

a sántikáló, görcsölő Sinner ápolást kért, majd el is ment egészségügyi szünetre, miután közölte a székbíróval, hogy hányingere van.

The physio is called for Jannik Sinner after Juan Manuel Cerundolo fights back from 1-5 down to one point away from levelling the set! pic.twitter.com/JQGllnvHvu — TNT Sports (@tntsports) May 28, 2026

Innentől csak árnyéka volt önmagának, Cerúndolo elveszített a harmadik szettet, majd a negyediket is, 6:1-re ráadásul. A mindent eldöntő ötödik felvonásban elég hamar dupla brékhátrányba került Sinner, és mindössze egy nyert gémig futotta az erejéből, Cerúndolo jutott be a harmadik fordulóba.

Jannik Sinnernek idán 37 győzelme volt és mindössze a harmadik vereségét szenvedte el. Bár az Australian Openen az elődöntőben kiesett, idén már öt ezres kategóriájú tornát is behúzott, hármat pedig salakon, azaz minden adva volt ahhoz, hogy élete első Roland Garrosát is behúzza. A 24 éves Cerúndolo most először jutott el a harmadik fordulóig egy Grand Slamen.