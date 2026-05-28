jannik sinnerjuan manuel cerundoloroland garrossport
Sport

A Roland Garros legnagyobb szenzációja: Sinner kétszettes előnyből kiesett a második fordulóban

Jannik Sinner már a második fordulóban kiesett a Roland Garroson.
Matthew Stockman/Getty Images
admin Futó Csaba
2026. 05. 28. 15:46
Jannik Sinner már a második fordulóban kiesett a Roland Garroson.
Matthew Stockman/Getty Images

Nagyobb meglepetés aligha lesz a francia nyílt teniszbajnokságon, ugyanis a világelső Jannik Sinner kiesett a Roland Garros második fordulójában Juan Manuel Cerúndolo ellen. Pedig Carlos Alcaraz távollétében az olasz számított a legnagyobb esélyesnek. A 2023-as US Open volt az utolsó Grand Slam-torna, amit nem Sinner vagy Alcaraz nyert, akkor Novak Djokovic győzött.

Úgy tűnt pedig, hogy a világelső ezt a meccset is magabiztosan behúzza, ugyanis az első szettet 6:3-ra, a másodikat 6:2-re nyerte. A harmadikban is már 5:1-re vezetett, azaz karnyújtsányira volt a győzelemtől, amikor látványosan elkezdett romlani Sinner állapota, és amikor az argentin rivális visszajött 5:4-re, akkor

a sántikáló, görcsölő Sinner ápolást kért, majd el is ment egészségügyi szünetre, miután közölte a székbíróval, hogy hányingere van.

Innentől csak árnyéka volt önmagának, Cerúndolo elveszített a harmadik szettet, majd a negyediket is, 6:1-re ráadásul. A mindent eldöntő ötödik felvonásban elég hamar dupla brékhátrányba került Sinner, és mindössze egy nyert gémig futotta az erejéből, Cerúndolo jutott be a harmadik fordulóba.

Jannik Sinnernek idán 37 győzelme volt és mindössze a harmadik vereségét szenvedte el. Bár az Australian Openen az elődöntőben kiesett, idén már öt ezres kategóriájú tornát is behúzott, hármat pedig salakon, azaz minden adva volt ahhoz, hogy élete első Roland Garrosát is behúzza. A 24 éves Cerúndolo most először jutott el a harmadik fordulóig egy Grand Slamen.

Roland Garros, második forduló

J. M. Cerúndolo (argentin) – Sinner (olasz, 1.) 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1

Kapcsolódó
PARIS, FRANCE - MAY 26: Tallon Griekspoor of the Netherlands during Day Three of the 2026 French Open at Roland Garros on May 26, 2026 in Paris, France. (Photo by Marleen Fouchier/BSR Agency/Getty Images)
„Tízszer hánytam a második szett után” – pokoli hőséggel küzdenek a teniszezők a Roland Garroson
Tallon Griekspoor nem erről álmodott az idei francia nyílt teniszbajnokságon.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Kele János: Csalódni mindig nagyon keserű dolog

Friss

Népszerű

Összes
Egyszerre 14 helyen tartott házkutatást a rendőrség gyermekvédelmi ügyekben, öt embert elfogtak
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik