Marozsán Fábián az első fordulóban kiesett a francia nyílt teniszbajnokság, a Roland Garros férfi egyes versenyéből, miután 3:0-ra kikapott Miomir Kecmanovictól.

Marozsán jól kezdett

A világranglistán 52. magyar a korábbi egyetlen egymás elleni meccsen legyőzte szerb riválisát, aki úgy érkezett Párizsban, hogy a rangsorban öt hellyel előzi meg Marozsánt. Utóbbi remekül kezdett, az első szettben 3:0-ra, majd 4:1-re is vezetett, a szerb azonban visszajött innen a rendkívüli melegben,

a rövidítésben pedig nem engedett győztes labdamenetet riválisának, így 63 perc játék után előnybe került.

Nem jött össze a nagy fordítás

A második szett rendkívül csúnya is lehetett volna, Kecmanovic ugyanis már 5:0-ra is vezetett Marozsán azonban nagyot küzdött, és olyannyira visszajött, hogy két labdája is volt az 5:4-hez, de végül a szerb ezt a felvonást is behúzta.

A harmadik játszmában Kecmanovic 2:2-nél brékelte riválisát, ezt az előnyt pedig már meg is tartotta a végéig, így végül 2 óra 28 perc alatt megnyerte a meccset. Marozsán Fábián, akinek kétszer annyi, 45 ki nem kényszerített hibája volt, mint a szerbnek, az előző két évben megnyerte a nyitómeccsét a Garroson.

Négy magyar szerepel még a főtáblán

A férfiaknál Fucsovics Márton (59.) a 2021-ben wimbledoni döntős olasz Matteo Berrettinivel (107.) találkozik, a nőknél Bondár Anna (58.) a hetedik kiemelt ukrán Jelina Szvitolinával (7.) kezd, Udvardy Panna (68.) első ellenfele a svájci Viktorija Golubic (82.), míg Gálfi Dalmáé (117.) az egyiptomi Mayar Sherif (130.) lesz.