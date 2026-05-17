„Ennyi támogatás mellett mi is el tudtunk volna érni ilyen sikereket” – újpesti vélemény a Fradihoz özönlő milliárdokról

Az Index megkérdezte a Sportszervezetek Országos Szövetsége (SOSZ) nyilvántartásából összegyűjtött pontszámok alapján a 2024-es év legeredményesebb klubjainak vezetőit. A legjobbnak számító BVSC alelnöke, Tóth Sándor megerősítette, hogy a sajtóból értesültek arról, hogy a Ferencváros mennyivel nagyobb támogatást kapott.

Úgy fogalmazott, az érhető, hogy az FTC támogatása miért lehet nagyobb, de az már nem, hogy miért ennyivel.

„Az, hogy igazságtalan, nem igazságtalan, nem szeretnék ennél mélyebben belemenni és állást foglalni” – mondta.

A Budapesti Honvéd ügyvezető elnöke, Gergely István szintén nem kívánt állást foglalni, szerinte sokkal fontosabb, hogy a jelenlegi működési modell fenntartható maradjon.

Ha abból a támogatási összegből, ami eddig volt a Budapesti Honvédnak, ki tudjuk hozni ezt az eredményt, az minket igazol. De kevesebb forrás ugyanakkor könnyen a szakmai eredmények visszaeséséhez vezethetne

– nyilatkozta.

Az UTE klubigazgatója, Őze István – aki ugyancsak most értesült a nagy különbségről – azonban már úgy vélte, egy igazságosabb elosztás mellett több klub is kiemelkedő eredményeket érhetett volna el drágábbnak számító csapatsportágakban.

„Ha már ennyi pénzt kiosztottak, lehetett volna minden évben másnak adni, mert bár kétségtelen, hogy azok a csapatsportágak, amiket a Ferencváros üzemeltet, azok elég sokba kerülnek,

merem állítani, ennyi támogatás mellett mi is el tudtunk volna érni ilyen sikereket

– fogalmazott.