Titkos kormányhatározatban kapott 7,2 milliárd forintot a Fradi

A Telex egy forrására hivatkozva azt írta, hogy a kormány valójában az FTC-nek akart pénzt juttatni, de, hogy ne lógjon ki a lóláb, a többi klub is kapott.

A portál a Sportszervezetek Országos Szövetsége (SOSZ) nyilvántartásából összegyűjtötte a klubok 2024-es eredményességi pontszámait, amiből kiderült, hogy a BVSC – amelynek színeiben Kós Hubert győzött Párizsban – volt a legeredményesebb (82,48), megelőzve a Honvédot (70,13) és az Újpestet (60).

A Fradi csupán az ötödik volt ebben a sorban (36,86), mégis 7,2 milliárddal gazdagodott, szemben a már említett BVSC 850, a Honvéd 900 és az Újpest 880 milliójával.

A Ferencváros arra a kérdésre, hogy mire költötte az állami milliárdokat, azt válaszolta, hogy a forrás 2028-ig fedezi az olimpiai felkészülést.

„A tokiói ötkarikás játékokhoz hasonlóan a párizsi olimpián is a Ferencvárosi Torna Club adta a legtöbb sportolót a magyar csapatba. Az FTC-t 2021-ben 22, míg 2024-ben 23 sportoló képviselte.

Az FTC napjainkban 20, túlnyomórészt az olimpiák programján szereplő szakosztályt üzemeltető sportegyesület azzal, hogy egyedülálló módon négy csapatsportágban, férfi–női szakágakban, a felnőtt és utánpótlás korosztályokban biztosítja a szervezett versenysport magas szintű feltételeit.

A leköszönő kormány utolsó intézkedései egyikeként egy Orbán Viktor által aláírt határozatában arról rendelkezett, hogy amennyiben a Kubatov Gábor által irányított FTC kezdeményezi az állam irányában fennálló kötelezettségeinek átütemezését, és ezt a jogszabályok lehetővé teszik, a sportért felelős honvédelmi miniszter vizsgálja meg a kérelem kedvező elbírálásának lehetőségét.