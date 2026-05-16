Pár másodpercig tartott a bokszmeccs: egyetlen ütésből KO-zta ellenfelét a nehézsúlyú bunyós

Egészen szürreálisan alakult a mannheimi ökölvívógála pénteken este, ugyanis volt egy mérkőzés, amely mindössze pár másodpercig tartott. A hazai Viktor Jürk és a kolumbiai Edwin Castillo mérkőzésén alig, hogy felhangzott a kezdő gong, Jürk egy balossal eltalálta a vélhetően a kezdő pacsira számító ellenfelét, aki aztán a földre esett (mintha a fejét is beütötte volna). A mérkőzésvezető ugyan elkezdett rászámolni a kolumbiaira, de végül jelezte, hogy egy ütés után véget ért meccs és bejött az orvosi stáb Castillóhoz.

Hihetetlen. Nem is értem, hogy a mérkőzésvezető egyáltalán minek számol. Viccelődtem korábban, hogy akár 30 másodperc alatt eldőlhet ez a meccs, de addig sem tartott

– hangzott el a DAZN közvetítésében.

A BoxingScene cikke szerint Castillo az eredményhirdetésre már oda tudott állni.

A gála összefoglalója, rögtön az elején a villám KO-val:

A 26 éves Jürk mérlege így továbbra is hibátlan, ez volt a 14. mérkőzése a profik között, mindegyiket megnyerte, a mostani volt a 12. KO-sikere. A 23 éves Castillo 13-3-mal áll, érdekesség vele kapcsolatban, hogy a hazájában egyelőre verhetetlen, Németországban viszont háromból három veresége van.