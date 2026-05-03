Magyar Péter közzétette a parlamenti alakuló ülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét

Miután Magyar Péter vasárnap közölte nemtetszését, hogy Karácsony Gergely rendszerzáró bulit hirdetett az új Országgyűlés megalakulása előtti napra, a leendő miniszterelnök közzétette a parlamenti alakuló ülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét.

Az Országgyűlés alakuló ülése május 9-én, szombaton reggel 10 órakor kezdődik, és a helyszínen közvetítőkön keresztül is követhető lesz. Az alakuló ülésen teszik le az esküjüket az országgyűlési képviselők, megalakulnak a frakciók, a parlamenti bizottságok, megválasztják az Országgyűlés új elnökét, alelnökeit és jegyzőit. Rendhagyó módon az alakuló ülésen megválasztja a parlament a miniszterelnököt.

Ahogy Magyar Péter közölte,