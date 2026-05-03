Rangadót nyert, saját kezébe vette sorsát a Paks futballcsapata

Rögtön az első percben egy 11-es-gyanús esetet vizsgált a VAR, miután egy előreívelt labda Mejías kezére pattant a 16-oson belül. Bognár Tamás játékvezető hosszú percek után végül büntetőt ítélt, melyet Horváth Kevin magabiztosan értékesített (1-0).

Sokáig ugyanakkor nem örülhettek a hazai drukkerek, a középkezdésből vezetett támadás végén ugyanis szögletet harcolt ki a Debrecen, Dzsudzsák bal oldali beívelése után pedig Lang elé került a lecsorgó labda, ő pedig közelről, félfordulatból a kapuba bombázott (1-1).

A félidő derekától átvette az irányítást a Paks, már a saját térfelén letámadta ellenfelét, sok labdát szerzett, ezekből rendre veszélyeztetett. Egy ilyen gyors ellentámadás végén Böde talált a hálóba (2-1), s ezúttal jóval tovább vezettek a házigazdák, mint az első gól után, de végül nem sikerült megtartaniuk az előnyüket a szünetig.

Közvetlenül a játékrész vége előtt ismét egyenlített a DVSC: Kusnyír beívelését Patai fejjel megcsúsztatta, a labda az üresen érkező Guerrero elé került, aki hat méterről kilőtte a bal alsó sarkot (2-2).

A fordulást követően átadta a területet riválisának a Paks, a kontrák lehetőségére várt, de ezek nem igazán jöttek. Sokáig leginkább a mezőnyben folyt a játék, jóval kevesebb volt a helyzet, mint az első félidőben.

A játékrész derekán aztán ismét előnybe került a házigazda, miután egy jobb oldali szögletet követően Windecker elé került a labda, ő pedig közelről nem hibázott (3-2).

Néhány perccel később az elalvó vendégvédők közül Silye is betalált, így a hajrához közeledve eldőlni látszott a mérkőzés (4-2).

Az utolsó negyedórára hármat is cserélt Sergio Navarro, a Loki vezetőedzője, ez azonban nem hozta meg csapata számára a remélt változást, nem jött fordulat, sőt, a végén Zeke egy remek góllal még fölényesebbé tette a paksi győzelmet (5-2).

NB I, 32. forduló Paksi FC – Debreceni VSC 5-2 (2-2)

Paks

v.: Bognár

Paks: Kovácsik – Bévárdi (Zeke, a szünetben), Szekszárdi, Vas, Vécsei, Silye – Windecker (Gyurkits, 92.), Papp K., Horváth Ke. (Máté, 85.) – Böde (Ádám, 85.), Hahn (Szendrei, 67.)

Debrecen: Erdélyi – Kusnyír, Mejias, Lang (Komáromi, 76.), Guerrero (Tercza, 76.) – Szűcs T., Batik – Kocsis D., Dzsudzsák (Manzanara, 76.), Patai (Szécsi, 66.) – Szuhodovszki (Kohut, 84.)

gól: Horváth (5., 11-esből), Böde (25.), Windecker (65.), Silye (70.), Zeke (95.), illetve Lang (7.), Guerrero (44.)

sárga lap: Szekszárdi (18.), Hahn (23.), Böde (42.), Horváth Ke. (47.), illetve Mejias (55.), Lang (60.), Manzanara (89.)

(MTI)