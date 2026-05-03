Azbesztszennyezés: egyre több helyről érkeznek jelentések, egész Nyugat-Magyarország érintett lehet

Akár egész Nyugat-Magyarországon lehetnek az osztrák bányákból származó azbesztszennyezéssel érintett települések – közölte Nemény András, Szombathely polgármestere az RTL Híradóval.

A riport szerint Szombathely területén 12 kilométeres szakaszt érint az azbesztszennyezés. A polgármester kedvezőnek ítélte azt a kormánydöntést, amely kimondta, hogy az illetékes minisztériumoknak kell feltárnia, hogy kik a felelősek a kialakult helyzetért, valamint a kárelhárítás fedezetét a kormányhivatalokhoz telepítette. Ugyanakkor szerinte ez lassítja a folyamatot.

A város viszont előrébb szeretne már tartani, ezért a kiporzás elleni javaslatait megküldte az illetékes szerveknek.

A híradó szombathelyi lakosokat is megszólaltatott, többen bizakodóak voltak, mert a jelek szerint mindenki a megoldást keresi.

Több pontról is vettek mintákat az osztrák bányákból származó szennyezett kőzúzalék miatt, ezek eredménye jövő hétre várható. A polgármester szerint több település is érintett lehet. Említette Kőszeget, Sopront, de Vas megyében lehet tudni másik 20-30 településről. Nemény András információi szerint érintett lesz Zala megye és már Székesfehérvár környékéről is jelentettek eseteket.