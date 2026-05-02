Szünet után lefagyott a Fradi, az ETO simán jutott kupadöntőbe

A Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapata még úgy is simán bejutott a Magyar Kupa-döntőbe, hogy az utolsó percekben nem is dobott gólt. A győriek 32-28-ra verték az FTC-t és várják az ellenfelüket.

Idén már az elődöntőben összecsapott egymással a két legerősebb magyar csapat, és az előző négy kiírást megnyerő Ferencváros, amely 12 mezőnyjátékossal és két kapussal állt ki, mindössze egyszer vezetett a meccsen: 1-0-nál. 2-2-nél még egál volt, utána pedig magához ragadta a kezdeményezést az ETO, a ferencvárosiak pedig szaladtak az eredmény után. Dione Housheerék 17-15-re vezettek az első játékrészt követően.

A szünetben jött Szemerey, és ez mindent megváltoztatott

A második félidőre mindkét csapat kapust cserélt, Per Johansson csapata pedig kilőtt: egy 6-0-s rohanással gyakorlatilag eldöntötték a győriek a meccset.

Szemerey Zsófi, aki a rohanás során hetest és utána a kipattanót is hárította, később a meccs embere lett, kilenc védést mutatott be a második félidőben.

Ebből pedig már nem tudott felállni a Ferencváros, többször is nyolcgólos előnyben volt az ETO. A végén ugyan sikerült kozmetikázni az eredményen – a Győr az utolsó öt és fél percben nem dobott gólt –, de ez a mérkőzés valóban eldőlt a második félidő elején.

A kisalföldiek sikeréből Housheer kilenc, Kristina Jörgensen öt góllal, Szemerey Zsófi kilenc, míg Hatadou Sako két védéssel vette ki a részét. A ferencvárosiak közül Simon Petra hétszer, Angela Malestein nyolcszor talált be, Laura Glauser hét, Böde-Bíró Blanka öt lövést hárított.

A Győri ETO öt év után nyerheti el ismét a Magyar Kupát. A csapat közben karnyújtásnyira van a bajnoki címtől, miközben a Bajnokok Ligájában bejutott a final fourba, ahol majd a Brest lesz az ellenfele az elődöntőben.