Lionel Messivel ilyen szégyen talán még sohasem esett meg

Pedig az Inter Miami nagyszerűen kezdett, hiszen Ian Fray már a 4. percben előnyhöz juttatta csapatát, ezt a 25. percben Telasco Segovia megtoldotta még eggyel, Messi pedig a 33. percben 3-0-ra alakította az állást.

Az Orlando innen támadt fel, Martin Ojeda a 39. percben szépített, majd a 68. perc után a 78. percben is betalált (3-3). De még pontot sem tudott szerezni az Inter, hiszen a ráadásban a trinidadi válogatott szélső, Tyrese Spicer megszerezte a vendégek győztes találatát is (3-4).

Messi – aki századik meccsét játszotta csapatában – nem véletlenül volt dühös, a hírek szerint az öltözőben beszédet tartott, és elfogadhatatlannak nevezte a mutatott teljesítményt.

Az előzőleg 11 meccs óta veretlen Inter így a negyedik hazai mérkőzését sem tudta megnyerni a 26 700 férőhelyes Nu Stadionban, ahová egy hónapja költözött be, miután több mint hat évig Fort Lauderdale-t tekintette otthonának.