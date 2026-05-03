Lionel Messivel ilyen szégyen talán még sohasem esett meg

Inter Miami's Argentine forward #10 Lionel Messi sits on the ground during a Major League Soccer (MLS) regular season football match between Inter Miami CF and Orlando City SC at NU Stadium in Miami, on May 2, 2026.
Ezt Messi sem hitte el
2026. 05. 03. 11:41
A Lionel Messivel felálló Inter Miami 3-0-s vezetésről kikapott az észak-amerikai labdarúgóliga (MLS) alapszakaszának szombati játéknapján a rivális Orlando Citytől. A világbajnok argentin klasszis a hírek szerint azt mondta csapattársainak, hogy az ilyen teljesítmény elfogadhatatlan.

Pedig az Inter Miami nagyszerűen kezdett, hiszen Ian Fray már a 4. percben előnyhöz juttatta csapatát, ezt a 25. percben Telasco Segovia megtoldotta még eggyel, Messi pedig a 33. percben 3-0-ra alakította az állást.

Az Orlando innen támadt fel, Martin Ojeda a 39. percben szépített, majd a 68. perc után a 78. percben is betalált (3-3). De még pontot sem tudott szerezni az Inter, hiszen a ráadásban a trinidadi válogatott szélső, Tyrese Spicer megszerezte a vendégek győztes találatát is (3-4).

Messi – aki századik meccsét játszotta csapatában – nem véletlenül volt dühös, a hírek szerint az öltözőben beszédet tartott, és elfogadhatatlannak nevezte a mutatott teljesítményt.

Az előzőleg 11 meccs óta veretlen Inter így a negyedik hazai mérkőzését sem tudta megnyerni a 26 700 férőhelyes Nu Stadionban, ahová egy hónapja költözött be, miután több mint hat évig Fort Lauderdale-t tekintette otthonának.

