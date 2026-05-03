Adam Scott elment a Hellraiser 6 meghallgatására, pedig a Hellraiser 4-ben meghalt

Új, Hokum című filmjének népszerűsítése miatt járt Seth Meyers late night show-jában Adam Scott, ahol felidézte azt a történetet, hogy noha Hellraiser horrorszéria negyedik részében, a Bloodline-ban szerepelt, és karaktere, Jacques, a szolga erőszakos halált hal, mégis jelentkezett a sorozat hatodik, Hellseeker című részébe.

„Az ügynököm küldött el egy meghallgatásra a Hellraiser 6-hoz, és arra gondoltam: »Várjunk csak… A Hellraiser 4-ben is szerepeltem«” – mesélte Scott. De, mivel szüksége volt a munkára, úgy döntött, hogy részt vesz a meghallgatáson, arra gondolt,

a francba, talán nem veszik észre, hogy a Hellraiser 4-ben már szerepeltem.

– idézte a Variety. Ez azonban nem tűnt könnyűnek. A váróteremben ült, mikor megpillantotta a korábbi film egyik producerét. A papírjaival próbálta takarni magát.

Arra gondoltam, ha nem látnak meg, és azt hiszik, hogy jó vagyok, akkor talán megszerzem a szerepet.

Nem sikerült neki.

A Különválás színésze egyébként a Hellraiser Bloodline-t áttörésként értékeli karrierjében, még akkor is, ha több szempontból is furcsa volt a forgatás, sok részét újra is kellett venni, sokat csúszott a premier.

Emlékszem, hogy izgatott voltam, mert egy igazi film volt, és nem érdekelt, ha szar. És végül nagyon-nagyon szar lett, de örültem, hogy van munkám.