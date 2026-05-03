Hamarosan esők érkeznek, mutatjuk a részleteket

Vasárnap napos, száraz időnk lesz, miközben az ország nyugati felén élénk lökések kísérhetik a délkeleti szelet, Sopron környékén erős lökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 20-25 fok között alakul, nyugaton lesz melegebb. Hasonlóan alakul a hétfő is, esőre nem kell számítani, a hajnali 3-10 fokból délutánra 23-28 fokra emelkedik a hőmérséklet – írja a Kiderül.hu.

Kedden aztán a továbbra is nyárias melegben nyugat felől egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagyrészt fátyolfelhős, napos maradhat az idő. Estétől azonban a Dunántúlon már elvétve lehetnek záporok, a délnyugati, déli szél élénk, az Észak-Dunántúlon erős lesz. Szerdán a napsütés mellett erőteljesebbé válhat a gomolyfelhő-képződés.

A nap első felében még csak kevés helyen eshet, délutántól akár több helyen is előfordulhat zápor, zivatar.

A délnyugati, déli szél országszerte élénk vagy erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet 8, 15, a legmagasabb hőmérséklet 22, 28 fok között valószínű. Csütörtökön erőteljes gomolyfelhő-képződés várható. Éjjel és napközben eső, zápor, zivatar többfelé is kialakulhat, estétől azonban csökken a csapadékhajlam.

