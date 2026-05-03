Hegedűs Zsolt: Miközben az NKA-nál repkedtek az 500 milliók, az egyedi gyógyszerkérelmek rendszere akadozott

Mikor mond le miniszteri tisztségéről, és mikor adja vissza parlamenti képviselői mandátumát is?

Ezt a kérdést tette fel Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter a Facebookon Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter, illetve az NKA-nál kitört botrány kapcsán. A Tisza Párt politikusa szerint az NKA vezetőjeként Hankó közvetlen politikai felelősséget viselt a pénzosztásért, és nemcsak politikailag, erkölcsileg, hanem a jog előtt is felelnie kell majd.

A leendő egsézségügyi miniszter Hankóról azt írta,

Az NKA-ért ő miniszterként közvetlen politikai felelősséget viselt. Az NKA elnöke is ő volt. Itt tehát nem mellékszereplőről beszélünk, hanem arról az emberről, akinek a felelősségi körében százmilliók és milliárdok mentek ki olyan döntésekkel, amelyek miatt még az NKA vezető testületének tagjai közül is többen lemondtak, és nyilvánosan beszéltek arról, hogy elfogadhatatlannak tartják a történteket, mivel megkerülték őket.

„De van itt egy másik, még fájdalmasabb kontraszt is” – jegyezte meg Hegedűs. Bár az egészségügy az elmúlt négy évben Pintér Sándor belügyminiszterhez tartozott, a gyógyszerész végzettségű Hankó Balázs ugyanúgy ott ült a kormányüléseken, ahol a legfontosabb döntések születtek. „És gyógyszerészként pontosan tudnia kellett volna, mit jelent az egyedi méltányossági gyógyszerkérelmek rendszere. Mit jelent egy betegnek esetleg több hónap várakozás. Mit jelent egy családnak egy elutasítás, ami után nincs fellebbezési lehetőség. Mit jelent egy végstádiumban lévő embernek egy utolsó terápiás lehetőség.”

Miközben az NKA-nál 500 milliók repkedtek »kulturális programokra«, és frissen alapított vagy alig ismert cégek több százmilliós támogatásokhoz juthattak, addig a betegek ügyeiben dolgozó rendszerben felhalmozódó kérelmekről, akadozó működésről, elégtelen finanszírozásról, túlterhelt alkalmazottakról, kurátorokról és átláthatósági problémákról lehetett olvasni.

– írta Hegedűs.

Hegedűs Zsolt azt várná egy gyógyszerésztől, hogy erre érzékeny legyen, és miniszterként cselekedjen. „Egy kormánytagtól azt várnám, hogy ha látja, hogy az egyik oldalon kampányidőszakban milliárdokat lehet kifizetni, a másik oldalon pedig betegek és családok várnak döntésekre, akkor ne ízlésről beszéljen, hanem felelősségről” – írta a Tisza politikusa, aki ízléstelennek és etikátlannak tartotta Hankó felelősséghárítását az ATV péntek esti műsorában.

A távozó miniszter arról beszélt az Egyenes Beszéd műsorában, hogy a támogatások kiosztása során jogszerűen jártak el, és nem azt kell nézni, ki kapta a pénzt, hanem azt, hogy milyen kulturális tartalomra. „A kulturális döntések ízlésbéli kérdések. Azt kell, hogy mondjam, hogy akik a hazaszeretet, az életigenlés és a hagyományok mellett állnak, az alapvető kérdésnek kell lennie a kulturális döntések során, legalábbis mi ezt az elvet követtük” – fogalmazott a leköszönő miniszter, aki a Fidesz-frakció országgyűlési képviselőjeként folytatja májustól.

A minap derült ki, hogy a Hankó felügyelete alatt álló Nemzeti Kulturális Alap titokban milliárdokat osztott ki a Fideszhez köthető szervezetek és egyesületek között kulturális támogatás címszóval. Többek közt 17 millió forintos támogatást adtak a Bajnokok Ligája himnuszának népzenei előadására. A hírek megjelenése után Bús Balázs lemondott az NKA alelnöki pozíciójáról, Baán László, Both Miklós és Vidnyánszky Attila pedig lemondott az NKA bizottsági tagságáról.