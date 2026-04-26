A meghalt csapattársáról megemlékező Pogacar nyerte a legrégebbi egynapost

Az először 1892-ben megrendezett La Doyenne, vagyis az Öreg hölgy a legrégebbi a klasszikus kerékpárversenyek között, az öt legnagyobb egynapos viadal, a Monumentumok sorában pedig hagyományosan a negyedik a naptári évben.

A 11 emelkedőt és 4100 méter szintemelkedést tartalmazó vasárnapi viadal korai szakaszán bukás miatt kialakult egy több mint ötvenfős élcsoport, benne a kétszeres győztes belga Remco Evenepoellal, míg a mezőnyben tekert a háromszoros győztes, szlovén Tadej Pogacar, illetve az idén lenyűgöző sikereket arató francia tehetség, a 19 esztendős Paul Seixas.

Seixas próbált tapadni Pogacarra

A két csoport hosszú üldözés után ért össze, a tempó nagyon magas volt. Az olimpiai bajnok Evenepoel már a korábbi években kulcsfontosságúnak számító emelkedő, a Cote de La Redoute elején leszakadt az élcsoportról, amikor pedig a világbajnok Pogacar 35 kilométerre a céltól megindult, kizárólag Seixas tudott tapadni rá, mindenki más lemaradt tőlük. Kettősük hamar félperces előnyre tett szert az üldözőbollyal szemben, amelynek az élére a magára találó Evenepoel állt rövid időre.

Elöl az utolsó lényeges és meredek kaptató, a Cote de La Roche Aux Faucons derekán Pogacar leszakította a szenvedni látszó francia riválisát és fél percre eltávolodott tőle. Ez az emelkedő fontos volt a dobogóért vetélkedő üldözők számára, akik közül a dán Mattias Skjelmose tudott elszakadni. Pogacar – aki fekete karszalagot viselt korábbi csapattársára, a versenybaleset szövődményei következtében pénteken elhunyt Cristian Camilo Munozra emlékezve – az utolsó kilométerre már kiengedhetett, majd a célvonalon az égre mutatva gurult át.

Már csak Merckx áll a szlovén előtt

Ezzel sorozatban harmadszor, pályafutása során negyedszer győzött Liege-ben, utóbbival utolérte az örökrangsorban az olasz Moreno Argentint és a spanyol Alejandro Valverdét és már csak az ötszörös bajnok sportági legenda, a belga Eddy Merckx áll előtte. A Monumentumokat tekintve immár 13 sikernél tart pályafutása során – idén a harmadikat nyerte –, így tovább közelített a 19 győzelemmel élen álló Merckxhez.

Pogacar a 2024-es Liege óta a legfontosabb egynaposokon kivétel nélkül dobogóra állhatott, így már 11-es sorozatnál tart a pódiumokat tekintve.

Seixas megérdemelten lett második, míg a harmadik helyet sprintben Evenepoel szerezte meg, így ugyanaz a hármas állhatott dobogóra, mint a tavalyi Európa-bajnokságon, de a francia és a belga helyet cserélt a franciaországi versenyhez képest.