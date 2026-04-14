Szujó Zoltánék közleményt adtak ki, miután határozatképtelenné váltak Gyulay Zsolt távozásával

A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke azért döntött úgy kedden, hogy távozik az MNASZ elnökségéből, mert megnövekedtek a feladatai. Az elnökségnek azonban ezzel csupán három tagja maradt, ezért össze kell hívni a tisztújító közgyűlést. A szervezet elnökségének három tagja, Szujó Zoltán, Kálmán Péter és Rabócsi Tibor ennek hatására közleményt adott ki.

„Olyan időszakban dolgozunk, amikor az autósportot érintő jogi környezet jelentősen átalakult, és amikor a sportág több szereplőjének adófizetési gyakorlata – finoman fogalmazva – nem felelt meg az elvárható normáknak. Meggyőződésünk volt és marad, hogy hosszú távon csak egy átláthatóbb, tisztább és felelősebb működés biztosíthatja a magyar autósport jövőjét. Ez azért is fontos, mert a jelenlegi gazdasági helyzet sem kedvez az autósportnak.

Egy új kultúra alapjait kezdtük el lerakni. Már a kezdetektől tisztában voltunk azzal, hogy ez az út érdeksérelmekkel és konfliktusokkal jár. Az elmúlt közel négy évben a nyilvánosságban – különösen az online térben – tapasztalt sokszor méltatlan, alpári hangnem sem segítette ezt a folyamatot

– áll a közleményben, amely kiemelte az MNASZ Fórum létrehozását a vitás esetek megtárgyalására.

„A jelenlegi, érzelmileg felfokozott közéleti helyzetben – különös tekintettel a választók vasárnapi döntésére – még nagyobb jelentősége van a nyugalomnak és a józanságnak. Közös felelősségünk, hogy ebben a légkörben is megőrizzük a higgadtságot, és ne engedjük, hogy a bizonytalanság vagy a megosztottság káoszba sodorja az autósportot és azt a közösséget, amely ezt a sportágat szervezi és élteti” – írta a szervezet, amely kiemelte, hogy a 2026-os szakági alapkiírások elkészültek, a bajnokságok elindultak vagy elindulnak, a sportbírói képzés zajlik, a szövetség pénzügyileg stabil, működőképessége nincs veszélyben.

„Amennyiben a tagság ezt igényli, a jelenlegi elnökség az idén december legelején esedékes tisztújító közgyűlésig kész ügyvezető elnökségként tovább dolgozni annak érdekében, hogy a 2026-os szezon bajnokságainak eseményei a lehető legnagyobb nyugalomban valósuljanak meg. Ezzel egyrészt senkit nem hozunk olyan helyzetbe, hogy egy rövid időszakra, nagyjából mindössze 5 hónapra kapja meg a felhatalmazást, másrészt biztosítani tudjuk, hogy a következő, új vezetés átgondolt, teljes ciklusra, azaz négy évre szóló stratégiát mutathasson be a tagságnak, és a 2027-es bajnoki szezonokat megfelelően előkészíthesse” – írták.