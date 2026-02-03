Molnár Attila európai csúccsal nyitotta a fedettpályás szezont

A magyar sprinter tavaly parádésan teljesített fedettpályán, éppen egy éve, ugyanezen a viadalon 45.08 másodpercre javította a magyar csúcsot, majd márciusban előbb Hollandiában megnyerte az Európa-bajnokságot, két héttel később Kínában pedig negyedik lett a világbajnokságon, a 4×400 méteres váltóval pedig bronzérmet szerzett.

Ostravában a verseny legerősebb futamában kapott helyet, amelyben szinte kilőtt a rajtnál. Erre alapozva nagyon egyértelmű győzelmet aratott, olyannyira, hogy 45.01 másodperc alatt ért célba, amivel megdöntötte Thomas Schönlebe 1988 februárjában futott, 45.05 európai csúcsát.

Az ostravai versenyen Molnár mellett hat magyar volt még érdekelt, de rajta kívül Takács Boglárkának sikerült jól a keddi versenynap, női 60 méteren az előfutamból 7.29 másodperces idővel bejutott a döntőbe. Női száz gáton Kozák Luca egy századdal maradt le a fináléról, Tóth Anna 8.22 másodperccel sem ment tovább, míg Mátó Sára 400 méteren 54.02 másodperc alatt lett második.

A rúdugró Klekner Hanga tulajdonképpen az egész januárt végigversenyezte, idén már 4,52 méterig jutott, de ezúttal nem vitte át a 4,20 méteres kezdőmagasságán.